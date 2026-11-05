Las románticas fotos del compromiso de Hilario, el hijo de Delfina Blaquier y Nacho Figueras, con Nicole Cardona: "Una vida entera juntos"

El compromiso de Hilario Figueras y Nicole Cardona quedó reflejado en un álbum de fotografías que el joven compartió en sus redes sociales. El hijo de Delfina Blaquier y Nacho Figueras eligió distintas imágenes junto a su pareja para mostrar este momento de su relación y acompañó la publicación con una breve pero significativa dedicatoria: "Una vida entera juntos".

El compromiso de Hilario Figueras y Nicole Cardona

En las postales, ambos aparecen a los besos y abrazados. En una de ellas, el polista sostiene a su pareja en brazos mientras se besan, acompañados por su perro. También hay una fotografía en la que ella lo abraza por el cuello, otra en la que aparecen sentados en un banco y un primer plano de las manos de Nicole que permite apreciar su anillo de compromiso.

El anillo de compromiso de Nicole Cardona

La joya con la que Hilario Figueras se comprometió con Nicole Cardona, se distingue por una piedra de gran tamaño, con forma ovalada y corte brillante, que concentra toda la atención del diseño. Su forma genera distintos reflejos y realzan el brillo de la gema. La piedra está acompañada por pequeñas piedritas que rodean la base de la montura y aportan luminosidad a la pieza, mientras que el metal de tonalidad plateada completa su diseño.

El anillo de compromiso de Nicole Cardona

El anillo combina una estructura clásica con una composición delicada, en la que la piedra principal adquiere todo el protagonismo. En una de las fotografías, Nicole apoya las manos sobre los hombros de Hilario y deja ver la joya en detalle. Esa toma permite apreciar tanto el tamaño de la gema como las pequeñas piedras que completan la montura.

La historia de amor de Hilario Figueras y Nicole Cardona

Hilario y Nicole mantienen una relación de perfil bajo. Aunque el joven forma parte de una familia con gran exposición pública por la trayectoria de su padre en el polo y la presencia de los Figueras-Blaquier en distintos eventos sociales, ambos eligen preservar su intimidad. De todos modos, ocasionalmente comparten imágenes juntos y el polista ha expresado públicamente sus sentimientos hacia ella, a quien definió como su gran amor.

La historia de amor de Hilario Figueras y Nicole Cardona

Nicole está integrada al entorno familiar y suele acompañar a Hilario Figueras en celebraciones, viajes y encuentros sociales. La carrera deportiva de él también influye en la dinámica de la pareja, que reparte su tiempo entre Argentina, Europa y Estados Unidos, de acuerdo con las temporadas de polo. Ahora, con el compromiso, ambos comparten públicamente un paso importante en la historia que construyen juntos.