Jana Maradona disfruta de unos días de descanso en Ibiza junto a su novio, Cristian Stuppia. A través de las redes sociales, la hija de Diego Maradona y su pareja compartieron un álbum de fotografías que retrata distintos momentos de la escapada, entre jornadas de playa, paseos y postales de a dos.

Jana Maradona de vacaciones en Ibiza junto a su novio Cristian Stuppia

La publicación también tuvo un mensaje especial del joven, quien le dedicó unas palabras románticas a su pareja: “Mi sueño aquí, se hará realidad, si estás para mí y yo para ti. Te amo Janita”, escribió junto a las imágenes, en una declaración que acompañó las distintas escenas de sus vacaciones en la isla española.

Las postales románticas de Jana Maradona y Cristian Stuppia en Ibiza

Las playas de Ibiza son uno de los grandes escenarios de esta escapada. En varias fotografías, Jana Maradona y Cristian se muestran abrazados dentro del mar, mientras disfrutan de las aguas transparentes del Mediterráneo. En una de las postales posan juntos para una selfie, con el agua turquesa y algunas embarcaciones a lo lejos. En otra, aparecen de pie, abrazados y con el mar a la altura de las piernas.

Las postales románticas de Jana Maradona y Cristian Stuppia en Ibiza

La pareja también compartió imágenes de sus baños de mar y de los paisajes que recorrieron durante estos días. Las fotografías muestran desde pequeñas calas rodeadas de acantilados y vegetación hasta playas más concurridas, con sombrillas, turistas y construcciones frente a la costa.

La bikini estampada y el look urbano que eligió Jana Maradona para sus vacaciones

Para sus jornadas junto al mar, Jana Maradona eligió una bikini de dos piezas con un estampado difuminado en tonos celestes, blancos y azules. El diseño cuenta con un corpiño triangular y una bombacha a tono, ambos con finas tiras en verde lima y terminaciones ajustables a los costados. Llevó el cabello oscuro recogido hacia atrás, con un efecto húmedo después de los baños de mar, y dejó a la vista los tatuajes que tiene.

La bikini estampada y el look urbano que eligió Jana Maradona para sus vacaciones

Para recorrer una zona comercial de la isla, en cambio, apostó por una combinación más urbana y relajada. Eligió una musculosa ajustada, bermudas de jean de tiro alto con terminación desflecada, sandalias y una cartera pequeña cruzada. El detalle que se llevó todas las miradas fue un sombrero vaquero multicolor, con bordados y diferentes elementos decorativos. En las imágenes se la ve sonriente, mientras posa debajo de unas estructuras de telas geométricas y coloridas que cubren parte de la calle.

Gastronomía frente al mar y atardeceres: los otros detalles de la escapada a Ibiza

Además de las jornadas de playa y los paseos, la gastronomía también tuvo su lugar en el álbum. Jana Maradona fotografió una mesa de madera ubicada frente al mar, con distintas preparaciones. La escena se completó con exprimido de naranja servido en una copa alta y otra copa de vino rosado. En otra postal mostró una mesa preparada directamente sobre la arena, con varios platos y una vista abierta hacia la playa.

Los días de Jana Marada en Ibiza

Los pequeños momentos cotidianos también formaron parte de la selección, como un café servido en una taza naranja con un corazón dibujado sobre la espuma. Para cerrar el recorrido, Jana Maradona compartió una fotografía tomada durante el atardecer, mientras posa sobre la orilla con el mismo traje de baño. El sol se esconde sobre el horizonte y tiñe el cielo de tonos naranjas y amarillos, mientras un velero aparece a lo lejos. Así, entre paisajes mediterráneos, momentos compartidos y el mensaje de amor de Cristian, la pareja disfruta de su escapada en Ibiza.