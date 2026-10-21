Jana Maradona compartió un posteo con un mensaje claro para los que la critican, mientras continúa el juicio por la muerte de Maradona

Jana Maradona volvió a llamar la atención en las redes sociales con una fotografía en la que realiza un gesto frente a la cámara, en medio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La publicación llegó después del enfrentamiento que mantuvo con sus hermanas Dalma y Gianinna, tras las diferencias que surgieron durante los alegatos judiciales.

La imagen apareció en un momento de especial tensión para la familia del exfutbolista, luego de que las distintas posturas sobre uno de los acusados provocaran un fuerte intercambio público. Una selfie tomada dentro de un ascensor fue suficiente para generar nuevas interpretaciones, aunque la joven no realizó ninguna aclaración sobre el destinatario de su gesto.

El gesto de Jana Maradona que llamó la atención

En la fotografía, Jana Maradona aparece con una campera de Boca Juniors, con los tradicionales colores azul y amarillo. El detalle más llamativo de la imagen es el gesto que realiza con su mano derecha, al levantar el dedo del medio frente a la cámara. Con la otra sostiene una botella de vidrio verde, mientras esboza una sonrisa y mira hacia el celular. Sobre la imagen aparecen tres corazones azules y amarillos, una mención a su cuenta de Instagram y un emoji de puño cerrado.

El gesto ocurre justo después de las críticas que recibió durante los últimos días, aunque ella no identifica directamente ni hace referencias a otros protagonistas en la misma postal.

Jana Maradona compartió una fotografía con un gesto desafiante en sus redes sociales.

La imagen se conoció después de unas semanas marcadas por las diferencias familiares que surgieron durante el proceso judicial. El pedido de absolución de uno de los profesionales acusados provocó fuertes cuestionamientos, especialmente por parte de las hijas mayores del exfutbolista, quienes manifestaron públicamente su desacuerdo.

En medio de este escenario, también volvieron a circular fotografías que recuerdan el vínculo de la joven con su padre. Entre ellas aparece una imagen en la que ambos se encuentran recostados sobre un sillón, sonrientes y muy cerca el uno del otro. La postal muestra a la hija del exjugador con un suéter tejido claro y el cabello corto.

El recuerdo adquiere relevancia por el momento que atraviesa la familia, cuando se acerca una nueva instancia decisiva del proceso. La búsqueda de responsabilidades por el fallecimiento del ídolo argentino continúa siendo el punto central del juicio, aunque las diferencias sobre la actuación de algunos imputados quedaron expuestas durante las últimas audiencias.

Jana junto a su padre, Diego Maradona, en una fotografía familiar.

Jana Maradona y el conflicto con sus hermanas durante el juicio por la muerte de Diego Maradona

La tensión entre Jana Maradona, Dalma Maradona y Gianinna Maradona comenzó después de que Félix Linfante, representante legal de la primera, solicitara la absolución del psicólogo Carlos Díaz durante los alegatos. El profesional formó parte del equipo que atendió a Diego Armando Maradona durante sus últimos meses de vida, antes de su fallecimiento en noviembre de 2020.

El abogado argumentó que, pese a cuestionar determinadas conductas del acusado, no encontraba suficientemente acreditada su responsabilidad penal por las decisiones y omisiones investigadas. Su postura generó malestar entre las hermanas, quienes consideran que el psicólogo tuvo un papel relevante en las condiciones de atención de su padre.

Una de las principales críticas estuvo relacionada con las restricciones a las visitas familiares durante la internación domiciliaria. Según planteó en sus publicaciones, el profesional había solicitado que las hijas limitaran sus encuentros con el exfutbolista como parte del tratamiento. Esa circunstancia fue uno de los puntos que motivaron su rechazo al pedido de absolución.

Jana Maradona en una fotografía que compartió en sus redes sociales.

La joven decidió responder mediante un extenso comunicado publicado en las redes sociales. “Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente”, expresó al cuestionar las acusaciones recibidas. Además, sostuvo que las diferencias entre los representantes legales habían sido conversadas antes de las exposiciones ante el tribunal.

En ese mismo descargo, rechazó haber alcanzado un acuerdo con Matías Morla, exabogado de su padre, después de que surgieran sospechas sobre los motivos de su postura judicial. “No me paga Morla, no arreglé con Morla”, aseguró, y recordó que también participa de otra causa penal contra el exapoderado junto a sus hermanas.

La hija del exfutbolista explicó que su equipo jurídico coincidió con las otras querellas en seis de los siete imputados, pero mantuvo una posición distinta respecto del psicólogo. También señaló que la determinación final corresponde a los jueces y defendió su derecho a sostener una interpretación propia de las pruebas presentadas.

Jana junto a Diego Maradona.

Mientras tanto, el juicio atraviesa una etapa decisiva en el Tribunal Oral. Continúan los alegatos de las defensas, con las exposiciones correspondientes al neurocirujano Leopoldo Luque y a Nancy Forlini, responsable de la coordinación de los cuidados domiciliarios. En este contexto, Jana Maradona volvió a quedar en el centro de la atención pública por su posteo, después del enfrentamiento con sus hermanas durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.