Valeria Sabalain, la mujer detrás de Jana Maradona: una infancia difícil, su romance con Diego Maradona y la batalla por su hija

La historia de Valeria Sabalain, madre de Jana Maradona con quien tuvo un romance con Diego Maradona, volvió a despertar interés después de que su hija compartiera detalles sobre su pasado familiar. Durante una entrevista, la joven recordó las dificultades que atravesó su mamá durante la infancia y reveló una situación de abandono que marcó aquella etapa de su vida.

Las declaraciones permitieron conocer una faceta poco difundida de quien luchó por el reconocimiento paterno de su hija, después de mantener una breve relación sentimental con el histórico futbolista argentino. Durante años, prefirió mantenerse alejada de la exposición mediática, mientras afrontaba un proceso judicial que se extendió durante buena parte de la niñez de la hermana de Dalma y Gianinna.

Antes de aquel vínculo amoroso, su historia personal ya había estado marcada por dificultades familiares. Según el reciente testimonio, creció atravesando una compleja relación con su madre, quien años después tuvo un vínculo diferente con sus nietos. Esta experiencia permitió conocer otros aspectos de una vida que había trascendido principalmente por su relación con el Diez.

La difícil infancia de Valeria Sabalain y el abandono de su madre

Durante una entrevista con el streaming de Hispa, Jana Maradona habló sobre la infancia de Valeria Sabalain y contó que su mamá había sufrido el abandono de su propia madre cuando era chica. La revelación permitió conocer una situación familiar que hasta entonces había tenido poca presencia en las noticias relacionadas con el entorno del exfutbolista.

Jana Maradona y Valeria Sabalain

Al referirse a su abuela materna, la joven explicó que posteriormente compensó con sus nietos parte de aquella ausencia. "Mi abuela compensó, por supuesto, con nosotros", expresó, antes de reflexionar sobre cómo algunas mujeres pueden desarrollar vínculos diferentes con sus nietos después de haber atravesado dificultades en la maternidad.

En este marco, también dedicó palabras de cariño a quien estuvo a cargo de su crianza. "Mi mamá, la mujer más fantástica, carismática, hermosa, divertida", comenzó diciendo. Además, aseguró que es una persona luminosa y empática, capaz de generar alegría entre quienes comparten momentos con ella.

Jana Maradona junto a su madre, Valeria Sabalain.

La hija del Diez también reconoció que comprender las dificultades que atravesó su mamá le permitió interpretar mejor su manera de afrontar la vida. En ese sentido, contó que había reflexionado sobre estas situaciones junto a su terapeuta, especialmente acerca de cómo pueden cambiar las relaciones familiares entre distintas generaciones.

Cómo comenzó el romance de Valeria Sabalain con Diego Maradona

La relación entre Valeria Sabalain y Diego Maradona comenzó en 1995, cuando ella tenía 18 años. Ambos coincidieron en El Cielo, uno de los boliches porteños conocidos de aquella época, y posteriormente volvieron a encontrarse durante una reunión en la casa de Guillermo Coppola, quien entonces era representante del futbolista.

Por aquellos años, el campeón del mundo estaba casado con Claudia Villafañe y ya era padre de Dalma y Gianinna. El vínculo sentimental con la joven se extendió durante aproximadamente tres meses, con encuentros que se realizaban principalmente en domicilios de personas cercanas al entorno del deportista.

La situación cambió cuando ella descubrió que estaba embarazada. De acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio, comunicó la noticia a uno de los colaboradores del exjugador, pero después de aquel aviso él dejó de contactarla. Comenzó entonces una etapa marcada por el nacimiento de su primera hija y el posterior reclamo judicial.

Jana junto a Diego Maradona

El 4 de abril de 1996 nació la pequeña y su mamá asumió la crianza monoparental mientras buscaba obtener el reconocimiento paterno. La situación dio lugar a una demanda que se extendió durante varios años, en medio de la repercusión pública que rodeaba la vida personal del ídolo argentino.

La batalla judicial de Valeria Sabalain por Jana Maradona

Ocho meses después del nacimiento de Jana Maradona, Valeria Sabalain inició una demanda de filiación contra Diego Maradona para que se estableciera legalmente la paternidad. El procedimiento avanzó mientras el exfutbolista se negaba a realizarse los estudios genéticos solicitados durante el proceso.

En agosto de 1999, la Justicia determinó en primera instancia que el exjugador era el padre de la niña, después de considerar los elementos incorporados al expediente. El deportista había tenido cinco oportunidades para someterse al examen de ADN, pero no se presentó a ninguna.

Diego Maradona junto a su hija (Instagram)

El papel de Valeria Sabalain en el encuentro de Jana Maradona con su padre

El vínculo entre Jana Maradona y Diego Maradona comenzó a cambiar cuando ella llegó a la adolescencia y decidió buscar un encuentro personal con su padre. Aunque conocía su identidad desde pequeña, hasta entonces no había mantenido una relación cercana con el histórico capitán de la selección argentina.

La joven contó con el acompañamiento de su mamá durante aquel acercamiento. La oportunidad surgió cuando ambas se encontraban en un centro comercial de Palermo y recibieron información de que el exfutbolista estaba entrenando en un gimnasio cercano.

Aquel encuentro permitió que comenzaran a construir un vínculo que se mantuvo durante los años siguientes. A partir de entonces, la hija del Diez compartió viajes y distintas experiencias con él, especialmente durante la última etapa de su vida, hasta su fallecimiento.

En entrevistas posteriores, recordó que había tenido una infancia feliz dentro de su entorno familiar, pese a la ausencia de su padre. Sus recientes palabras sobre su mamá también reflejaron el cariño que siente por ella y la importancia que le otorga al acompañamiento recibido durante su crecimiento.

Las últimas declaraciones volvieron a poner en primer plano a Valeria Sabalain, la madre de Jana Maradona que enfrentó una batalla judicial por el reconocimiento de Diego Maradona. Su historia, marcada por el abandono materno durante la infancia y el posterior reclamo de filiación, adquirió una nueva dimensión a partir del testimonio de su hija, quien recuperó aspectos personales que durante años permanecieron lejos de la atención pública.