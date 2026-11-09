El romántico álbum de fotos de Virginia Da Cunha para celebrar el cumpleaños de su novio, Samir Jaliff: "Que no se termine"

Las redes sociales siempre guardan sorpresas cuando se trata de romances del espectáculo. En esta ocasión, la atención se centró en Virginia Da Cunha, quien decidió abrir su corazón y mostrar su costado más afectuoso. A través de una publicación muy cuidada, la ex Bandana compartió momentos cotidianos, viajes y postales de intimidad junto a su pareja, Samir Jaliff, con quien mantiene una relación consolidada a pesar de la diferencia de edad de 20 años. El mensaje rápidamente acumuló reacciones y comentarios de colegas del medio artístico, además de miles de "me gusta" por parte de sus seguidores.

Imágenes compartidas por Virginia Da Cunha por el cumpleaños de su novio

Virginia Da Cunha: Un posteo conmovedor con declaraciones profundas

Virginia Da Cunha eligió palabras muy directas para saludar al joven en su día especial. Lejos de las fórmulas tradicionales, el posteo reflejó la historia que construyeron juntos desde el primer momento en que cruzaron sus caminos. "Cuando nos encontramos, los dos veníamos golpeados y aunque la mente opinaba lo contrario, la vida nos demostró que estábamos listos para agarrarnos la mano y salir a abrir caminos nuevos usando lo aprendido", expresó la cantante en sus redes sociales.

El álbum de fotos de Virginia Da Cunha dedicada a su pareja Samir Jaliff

Además, sumó detalles sobre cómo percibe la personalidad de su pareja y el impacto que generó en su rutina diaria. "Sos la persona más tierna, picante, desafiante, divertida, empática, valiente y compañera que conozco. Desde que apareciste disfruto mucho más cada día, mi alma tomó las riendas y mi mente descansa. Todo lo que vivo es sagrado porque está alineado a una misión", afirmó en el mismo escrito, acompañado por emojis de corazones y símbolos alusivos a su signo del zodíaco.

El álbum de fotos de Virginia Da Cunha: del gimnasio y los viajes a la complicidad cotidiana

Para ilustrar este aniversario, Virginia Da Cunha incluyó en la publicación una variada selección de imágenes que muestran el ritmo activo y los momentos compartidos de la pareja. El recorrido visual se despliega con agilidad a través de distintas postales, comenzando por una foto frente al espejo en el gimnasio, donde ambos posan con conjuntos deportivos en blanco y negro para reflejar sus hábitos saludables.

El emotivo posteo de la ex Bandana

La propuesta continúa con postales distendidas que capturan al cumpleañero disfrutando de una porción de pizza en un entorno rústico o cenando en un restaurante iluminado por cálidas luces colgantes. El álbum también suma una imagen de ambos trabajando en una cabina de música al atardecer, una postal de espaldas en una zona rural junto a un caballo y un tierno retrato luciendo camisetas de fútbol con el número 25 y la inscripción "Bandana".

Mirada al futuro y dedicatoria final de Virginia Da Cunha

El cierre del mensaje en redes reforzó el tono afectuoso que marcó toda la publicación. La cantante dejó en claro que el vínculo atraviesa un gran momento y que proyectan proyectos en común a corto y largo plazo. "Eras un pibito insolente a la deriva cuando te conocí, pero con los valores muy claros y una sed de transformarte y florecer que no pude evitar admirarte y enamorarme", confesó la exintegrante de la banda pop.

Virginia Da Cunha y Samir Jaliff in love

Para finalizar, la artista cerró con una frase cercana y afectuosa: "Feliz cumple escorpianito. Van 20 momentos de los miles que tejimos juntos. Y que sean muchos más. Bueno chau, te amo".

De esta manera, con un balance entre la ternura, el humor cotidiano y la complicidad de un proyecto de vida compartido, Virginia Da Cunha ratifica que las etiquetas de la edad quedan en segundo plano cuando el entendimiento mutuo y el afecto genuino se convierten en el motor principal de la pareja.