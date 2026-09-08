La nueva vida de Virginia Da Cunha de Bandana con su novio: “Una historia que va más allá de lo cursi del amor”

Virginia Da Cunha decidió dejar atrás la vida en la ciudad para instalarse en Mendoza, en busca de un estilo de vida más conectado con la naturaleza. Fue en la provincia donde conoció a Samir Jaliff, un DJ y productor musical que ya formaba parte de la escena electrónica local, y con quien comenzó una relación que rápidamente se convirtió en un vínculo tanto sentimental como profesional.

Virgina Da Cuhna y su novio Samir Jaliff

Desde entonces, la cantante y exintegrante de Bandana construyó una nueva vida junto al músico con quien comparte sus días y también distintos proyectos musicales. Meses atrás, el DJ había compartido un extenso mensaje en redes sociales con motivo del primer aniversario juntos, donde habló de lo que habían vivido juntos, de la conexión que encontró con ella y de la diferencia de edad que existe entre ambos.

El mensaje de aniversario de Samir Jaliff a Virginia Da Cunha

Con motivo de su primer aniversario, Samir Jaliff publicó por primera vez una fotografía junto a Virginia Da Cunha y acompañó la imagen con una extensa reflexión sobre el vínculo: “Hoy se cumple 1 año que te conocí”, comenzó diciendo, quien destacó todo lo que compartieron durante esos 365 días y aseguró sentir alegría por haberse cruzado con ella.

Virginia Da Cuhna y Samir Jaliff cumplieron un año juntos

En su mensaje, también hizo referencia a los distintos momentos que atravesaron como pareja. “Hemos compartido tanto”, escribió, antes de remarcar que para él una relación también implica atravesar cosas hermosas y las no tan hermosas. Luego, se detuvo en las características que más admira de la cantante y la describió como una mujer detallista, observadora, inteligente y con “un toque de picardía”, además de destacar su inocencia y su valentía.

La diferencia de edad entre Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

Uno de los aspectos que Samir Jaliff decidió mencionar de manera explícita fue la diferencia de edad que existe entre ambos. Virginia Da Cunha tiene 44 años y él 25, una diferencia de 19 años que, lejos de ser un obstáculo para la pareja, fue incluida por el DJ dentro de su reflexión sobre el vínculo.

Virgina Da Cuhna y su novio Samir tienen una diferencia de 19 años

“Una historia que va más allá de lo cursi del amor, trasciende a algo un poco más elevado que eso”, expresó el DJ, quien definió la relación como un encuentro entre almas destinadas a encontrarse. En ese sentido, sostuvo: “el espíritu no entiende de cálculos ni de estereotipos” y consideró que las diferencias pueden transformarse en similitudes cuando existe un vínculo basado en el aprendizaje mutuo.

Virginia Da Cunha y Samir Jaliff, una dupla también en la música

Además de compartir su vida cotidiana en Mendoza, Virginia Da Cunha y Samir Jalif trasladaron su conexión al terreno profesional. Bajo el nombre artístico de 22, ambos conformaron una propuesta musical que combina la experiencia pop y la voz de la cantante con el trabajo del joven como DJ y productor.

Virgina Da Cuhna y su novio Samir tienen proyectos musicales juntos

El proyecto fusiona sonidos de house, techno e indie dance con intervenciones vocales en vivo y se presenta bajo el formato Live DJ Set. La dupla también cuenta con lanzamientos oficiales, entre ellos el sencillo “Scorpion”, editado por One Song Records, mientras que su propuesta artística incorpora elementos relacionados con la espiritualidad y el simbolismo del tarot. Así, la nueva vida que Virginia Da Cunha construyó en Mendoza también encontró a un compañero para compartir el amor y una misma búsqueda artística.