Virginia Da Cunha se defendió de las críticas por la diferencia de edad con su novio, 20 años menor: qué dijo

El fenómeno de Bandana marcó a fuego la música pop argentina a principios de los años 2000, dejando una huella imborrable que se volvió a encender en toda una generación, durante los últimos meses. A pesar de los regresos, cada una de sus integrantes construyó un presente muy diferente. Virginia Da Cunha, alejada de la locura comercial de la emblemática banda, encontró su refugio en Mendoza, donde hoy despliega su faceta como DJ y creadora de contenido enfocado en el bienestar. En este camino de transformación interior, la artista vive un apasionado romance con Samir Jaliff, un talentoso DJ y productor musical. El vínculo entre ambos, nacido a partir de su pasión compartida por el sonido independiente, avanza a paso firme mediante la convivencia y un nuevo proyecto artístico conjunto. Sin embargo, la diferencia de edad de casi dos décadas capturó de inmediato la atención pública, y provocó que la cantante saliera al encuentro.

Virginia Da Cunha y su novio, Samir Jaliff

La tajante reacción de Virginia Da Cunha, al defender su relación con su novio 20 años más joven

La relación entre Virginia Da Cunha y Samir Jaliff se consolida día a día a través de una profunda complicidad que trasciende las fronteras afectivas. Ambos comparten una rutina enraizada en el bienestar, la música electrónica y una visión espiritual de la vida en Mendoza, fusionando sus talentos en un proyecto artístico común. Sin embargo, este noviazgo no tardó en convertirse en el blanco de feroces críticas en redes sociales, donde decenas de usuarios la acusaron de "robar cunas" debido a la notable diferencia de edad.

Cansada de los cuestionamientos, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para frenar los ataques con una contundente defensa, donde escribió de forma directa: "22. Hablando de morochos... para los que dicen que estoy robando, créanme que esto es puro win-win. Dejen que la mente les arruine las infinitas posibilidades de disfrutar esta vida. Nunca crean que es tarde para ninguna cosa porque ahí es donde el cuerpo empieza lentamente a obedecer y morir. Anímense a más y eso tendrán".

Tras desactivar los prejuicios de sus seguidores, la artista aprovechó el gran alcance de su descargo para enfocar la atención en su agenda profesional. De este modo, promocionó sus próximos proyectos musicales junto a su pareja al anunciar con entusiasmo: "Dicho esto.. prepárense para las bombas que se vienen. Te amo Samir Jaliff. El 3/10 estaremos tocando en el Mundial del Café. Más tarde tendrán toda la info", demostrando que su prioridad sigue siendo el crecimiento mutuo y el arte.

La tajante reacción de Virginia Da Cunha, al defender su relación con su novio 20 años más joven

La historia de amor de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

La historia de amor entre Virginia Da Cunha y Samir Jaliff comenzó a gestarse luego de que la cantante decidiera dar un vuelco definitivo a su vida y radicarse en la provincia de Mendoza. En ese entorno natural y alejado del ruido de Buenos Aires, los caminos de ambos músicos se cruzaron gracias a la escena electrónica local. Lo que inicialmente surgió como una profunda admiración profesional y artística mutua, no tardó en transformarse en un romance apasionado. La química entre ellos fue inmediata, descubriendo que compartían la misma filosofía de vida enfocada en la espiritualidad, el bienestar físico y la libertad emocional.

La relación se consolidó con rapidez durante los últimos meses de 2023, momento en el que decidieron apostar a la convivencia. Desde entonces, la pareja no solo comparte el mismo techo, sino también un estudio de grabación donde fusionan sus talentos como DJs y productores. Para sellar este fuerte lazo que desafía las convenciones sociales, ambos decidieron grabarse en la piel el número 22, un dígito que para ellos representa la intuición, la libertad y el inicio de una era de infinitas posibilidades.

La historia de amor de Virginia Da Cunha y Samir Jaliff

Hoy, la Bandana y el músico mendocino demuestran que su conexión va mucho más allá de la fecha de nacimiento que figura en sus documentos, construyendo un presente donde el amor y la música electrónica son los verdaderos protagonistas de su día a día.

A.E