El romántico beso de Valentín Yankelevich con su novia, Alfonsina, después de hacer historia en el TC2000

Fue un día de gran emoción para todos los suyos. Y es que Valentín Yankelevich obtuvo su esperadísima primera victoria en la pista. El piloto de 23 años, hijo de Romina Yan, finalmente se coronó campeón de la décima fecha de la temporada 2026 del TC2000, que se realizó en el autódromo Parque Ciudad de General Roca.

El festejo en el podio de Valentín Yankelevich.

Tras debutar en la competencia hace un año y medio, Valentín se encargó de agradecer a todas las personas que lo acompañaron. “Gracias a todo el Gazoo Racing, por el gran auto de hoy pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año, felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo”, agregó el piloto, quien resaltó el podio completo que se llevó el equipo Toyota, completado por Matías Rossi y Emilio Stang: “A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera”, expresó.

Valentín Yankelevich festejó con un beso a su novia, Alfonsina Servent

Conmovido, Valentín dedicó sentidas palabras a quienes lo sostuvieron siempre. “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos, que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho”, agregó.

El romántico beso de Valentín y Alfonsina en el festejo de su primera victoria.

También habló sobre la fuerte confesión que hizo frente a cámara semanas atrás. “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón”, afirmó el piloto, quien reveló la violencia física y psicológica que tanto él, como su hermano mayor Franco, sufrieron durante años de parte de su padre, Darío Giordano.

Izq., el auto de Valentín en la zona de festejo. Der., Valentín en el podio.

“Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”, cerró Valentín, en una mención más que especial. “Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, aseguró su abuela, Cris Morena, mientras que su abuelo y tutor desde los 11 años, Gustavo Yankelevich, afirmó: “¡Valen querido! Es un día de mucha emoción, siento que por fin llegó lo que tanto deseaste”.