Valentín Yankelevich mostró una foto inédita de su infancia con una leyenda significativa: "Solo se vive una vez"

Valentín Yankelevich sorprendió a sus seguidores con una foto inédita de su infancia. La misma se encuentra acompañada de una canción muy especial, que captó la atención en redes sociales y permitió conocer su manera de ver la vida tras la traumática experiencia que tuvo con su progenitor.

Así Valentín Yankelevich recordó su infancia

Una imagen de su infancia volvió a poner en el centro de la escena a Valentín Yankelevich, quien en las últimas semanas denunció por primera vez el maltrato que sufrió de su padre, Darío Giordano, tras la muerte de su madre Romina Yan. Esta vez, el joven piloto eligió las redes sociales para compartir un fragmento de su historia personal a través de una publicación que también reunió momentos recientes y postales junto a las personas que forman parte de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, Valentín Yankelevich publicó una fotografía de cuando era pequeño y la musicalizó con una canción que no pasó inadvertida: You Only Live Once, de la banda estadounidense The Strokes. El tema, cuyo título se traduce como "se vive una sola vez", acompañó la imagen y le aportó un significado especial a la secuencia de fotografías que el joven decidió mostrarles a sus seguidores.

La foto retro de Valentín Yankelevich

Sin embargo, la publicación no se limitó a un recuerdo de su niñez. Entre las imágenes también aparecieron distintas escenas de su actualidad, con momentos de su vida cotidiana y fotografías junto a su novia, Alfonsina Servent. Así, Valentín Yankelevich combinó una postal de su pasado con otras de su presente, en un recorrido visual que permitió conocer un poco más sobre su intimidad y los vínculos que lo acompañan en esta etapa de su vida.

Los mensajes de apoyo que recibió Valentín Yankelevich tras publicar una foto de su infancia

El contraste entre aquella imagen de cuando era chico y las fotografías más recientes despertó la atención de sus seguidores, que no tardaron en reaccionar a la publicación. En los comentarios, varios usuarios le dedicaron mensajes de cariño y aliento. "Te abrazo fuerte", "Lo mejor para vos", "Te mereces toda la felicidad del mundo", "Que siempre seas muy feliz Valen", fueron algunos de los tantos comentarios.

Su novia Alfonsina Servent también le expresó públicamente su amor con un breve pero significativo mensaje: "Te amo". Sus palabras se sumaron a las distintas muestras de afecto que llegaron tras la publicación y que reflejaron el acompañamiento de las personas cercanas al joven.

Valentín Yankelevich

La aparición de estas imágenes se produjo en un contexto particular para Valentín, cuya historia familiar adquirió una mayor exposición pública durante las últimas semanas. Luego de dar a conocer su desgarrador testimonio, Valentín Yankelevich volvió a captar la atención, esta vez a través de una publicación centrada en sus recuerdos personales y en los momentos que comparte con sus seres queridos.

De esta manera, Valentín Yankelevich mostró una foto inédita de su infancia con la canción "Solo se vive una vez" de la banda The Strokes, una leyenda significativa que reflexiona sobre la vida y que se encuentra relacionada con su historia. La publicación causó ternura en los usuarios que lo siguen en Instagram y recibió numerosos mensajes de apoyo y cariño.