Sandra Borghi se encontraba en vivo y en un móvil de su programa "Mediodía Noticias", cuando el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni agredió a Alán Ferraro, cronista de TN y El Trece.

La conductora quedó conmocionada ante la reacción violenta que tuvo el referente del Polo Obrero con su compañero. Sandra Borghi tuvo un desesperado accionar con el cronista ante lo que se estaba viviendo en vivo.

La reacción de Sandra Borghi con Eduardo Belliboni

Durante un móvil que había en Constitución, su colega Alán Ferraro estaba cubriendo un tenso momento que se vivía durante un piquete. En ese momento, el referente del Polo Obrero tuvo una reacción violenta con el cronista. Ante esto, la periodista le pidió a su colega que se aleje.

,"Es un maleducado. ¡Basta, no quiero escuchar más a ese hombre insultar a nuestro compañero! ¡Mirá, le pega! Estamos locos, ¿estamos viendo esto?". "Quedate tranquilo, Alan, ponete a resguardo", le solicitó Borghi a Ferraro.

Sandra Borghi

Acto seguido, la periodista se enojó y agregó: "Correte de ahí, ponete cerca de un policía. No puedo creer los insultos. Es insólito que uno no pueda intercambiar conceptos. Ahí tenes el nivel de violencia del que hablamos. ¿Cómo le va a pegar? De casualidad se lo dio al micrófono".

Alan ferraro

Antes de finalizar, Sandra Borghi le dijo a su colega, Alán Ferraro: "Te voy a pedir un favor. Primero, que te calmes. Y segundo, que no te acerques más a Belliboni, no me importa nada más que tu cuidado personal. Alejate de ahí y no cruces más palabras porque es un hombre violento", cerró la conductora sobre el violento accionar que tuvo Eduardo Belliboni.

J.M