Santiago del Moro estuvo en el foco de todos los medios al anunciar en el programa de streaming "Fuera de Joda" el regreso de Gran Hermano en Argentina. Pero eso no fue todo, ya que también compartió varios detalles de la nueva edición del reality.

En el programa en el que participan varios exhermanitos, el conductor reveló: “En estos días empiezan a llamar a los chicos que estén preseleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles. Para este año logré que haya gritos. Va a haber gritos más allá de lo que haga la gente”.

Marcos Ginocchio en los Premios Martín FIerro 2023.

Y el presentador agregó aún más detalles sobre los nuevos gritos que se escucharan en la casa: “Falsos que se van a sumar a los de siempre. Nadie va a saber qué grito es posta y cuál no es. No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número, pero vuelve los primeros días de diciembre”.

Sin embargo, Santiago del Moro se terminó viralizando por un particular comentario que hizo sobre Marcos Ginocchio criticando su forma de jugar dentro de la casa más famosa del país.

¿Cuál fue el palito que le dedicó Santiago del Moro a Marcos Ginocchio?

La polémica se generó cuando el conductor de Gran Hermano comenzó a analizar las jugadas de los diferentes participantes del reality en el cual el salteño se consagró campeón. Fue entonces que decidió apuntar contra el ganador.

Santiago del Moro afirmó que era difícil competir con Marcos Ginocchio porque él no jugaba: “Creo que fue imposible competir contra Marcos. Y es una cagada cuando un jugador no te juega”.

J.C.C