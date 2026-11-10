Sarah Burlando armó el arbolito de Navidad de su casa: “Acá ya empezamos con el espíritu navideño”

Aunque todavía falta más de un mes para Navidad, en la casa de Barby Franco y Fernando Burlando ya comenzaron los preparativos para una de las celebraciones más esperadas del año. Esta vez, la encargada de darle el primer toque festivo al hogar fue Sarah Burlando, la hija de la pareja, quien participó del armado del arbolito.

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando

Sarah Burlando armó el arbolito de Navidad de su casa

A través de sus historias de Instagram, Barby Franco compartió una imagen del resultado y dejó en claro el entusiasmo con el que recibieron esta época del año. “Acá ya empezamos con el espíritu navideño”, escribió junto a la foto, en la que también identificó a su hija como la responsable del armado: “Armado por Sarah”.

El árbol elegido es de estilo tradicional, con abundantes ramas verdes y una importante cantidad de luces cálidas que lo iluminan. Para decorarlo, combinaron esferas plateadas de distintos tamaños, algunas con acabado brillante y otras con textura, junto con adornos colgantes en forma de lágrima y pequeños detalles en rojo y amarillo que aportan contraste.

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Uno de los elementos que más se destaca es una cinta blanca con detalles plateados que recorre el árbol en forma de ondas y le da movimiento a la composición. También se pueden observar pequeños arreglos florales en tonos claros, moños y figuras decorativas distribuidas entre las ramas. La combinación mantiene una estética clásica, con el plateado como protagonista y algunos acentos de color que rompen con la uniformidad.

En la parte inferior del árbol, la familia sumó un pesebre de madera, acompañado por una estrella plateada ubicada a un costado. De esta manera, el árbol no solo concentra los adornos navideños, sino que también incorpora uno de los símbolos tradicionales de esta celebración.

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La publicación de Barby Franco permitió conocer cómo quedó el rincón navideño de la familia y mostró el entusiasmo de Sarah Burlando por participar de una tradición que cada año reúne a grandes y chicos. Así, mientras el calendario todavía marca noviembre, en la casa de los Burlando ya se respira el clima de las fiestas.

El arbolito que Barby Franco y Sarah Burlando armaron el año pasado

La Navidad también había llegado temprano a la casa de Barby Franco el año pasado. En los primeros días de diciembre de 2025, la modelo compartió un video en el que mostró cómo comenzaba a decorar el árbol junto a Sarah Burlando, que por entonces tenía casi tres años y se convirtió en la gran protagonista del momento. En las imágenes se la veía muy concentrada mientras colocaba las bambalinas, con la ayuda de su mamá.

A diferencia de la propuesta de este año, en aquella oportunidad eligieron una decoración clásica, con el rojo como color predominante. El árbol, de gran tamaño, tenía esferas rojas distribuidas entre las ramas verdes, luces cálidas y una estrella plateada en la punta. La escena también dejó ver a la panelista de América TV acompañando a su hija durante el armado, en un momento familiar que compartió con sus seguidores. Así, por segundo año consecutivo, madre e hija volvieron a compartir en redes sociales uno de los rituales que anticipan la llegada de las fiestas.