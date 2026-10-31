Anita García Moritán y Sarah Burlando celebraron Halloween: los looks que eligieron para pedir golosinas

Anita García Moritán y Sarah Burlando, las hijas de Pampita y Barby Franco, disfrutaron de una tarde de disfraces, juegos y música para festejar Halloween. Las pequeñas recorrieron el barrio al ritmo del clásico “dulce o truco” y sorprendieron con sus originales elecciones para la Noche de Brujas.

Anita García Moritán y Sarah Burlando

Así fue el festejo de Halloween de Anita García Moritán y Sarah Burlando

Halloween se convirtió en una de las celebraciones favoritas de los más chicos y Anita García Moritán y Sarah Burlando no quisieron quedarse afuera. Las hijas de Pampita y Barby Franco disfrutaron de una jornada especial junto a sus familias, salieron a recorrer el barrio para pedir golosinas bajo el tradicional lema “dulce o truco” y compartieron algunos de los momentos más divertidos de la tarde en las redes sociales.

Anita García Moritán y Sarah Burlando con sus calabazas para juntar golosinas

Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fueron los disfraces que eligieron para la ocasión. Sarah apostó por un look inspirado en el payaso de IT, con un vestido blanco de falda amplia, mangas abullonadas y detalles en rojo. El diseño tenía pompones en el frente, terminaciones coloradas y un delicado ribete en la cintura. Completó el conjunto con medias blancas y una pequeña canasta naranja con forma de calabaza para guardar los dulces que iba recolectando durante la recorrida.

Anita, por su parte, se inclinó por una propuesta más ligada a la estética clásica de Halloween. La niña llevó un conjunto negro de mangas largas combinado con una falda de tul del mismo color. Como complemento, sumó una vincha y también llevó su propio recipiente para juntar golosinas.

Los disfraces que eligió Anita García Moritán en 2025

No es la primera vez que la hija de Pampita y Roberto García Moritán sorprende con sus elecciones para esta fecha. El año pasado, la pequeña había lucido un disfraz de princesa, con una propuesta mucho más romántica. También había elegido convertirse en Merlina para salir a repartir golosinas junto a su mamá, que acompañó la temática con un estilismo inspirado en el personaje de la familia Addams.

La música también tuvo su lugar durante el festejo. Según dejaron ver las publicaciones, las pequeñas bailaron al ritmo de las canciones de Panam. La cantante, además, volvió a compartir en sus redes sociales algunos videos del año pasado en los que Sarah participaba de sus coreografías junto a Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, y Moorea, la pequeña de Floppy Tesouro.

De esta manera, entre disfraces, calabazas, golosinas y canciones infantiles, Anita García Moritán y Sarah Burlando disfrutaron de una nueva celebración de Halloween que sus mamás no dudaron en compartir con sus seguidores.