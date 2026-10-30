Barby Franco mostró la increíble renovación de la habitación de Sarah Burlando

La casa de Barby Franco y Fernando Burlando genera curiosidad constante en las redes sociales. Cada rincón del hogar refleja un estilo de vida particular, pero el cuarto de Sarah Burlando se lleva todas las miradas. La pequeña crece rodeada de múltiples detalles pensados exclusivamente para su entretenimiento diario. En esta oportunidad, la modelo compartió en historias de Instagram una flamante incorporación que transforma el lugar y se roba todo el protagonismo absoluto.

Sarah Burlando suma un nuevo objeto en su sala de juegos: un atrapa muñecos personalizado

La gran estrella: una máquina saca muñecos personalizada

La verdadera razón de esta renovación de Barby Franco es la incorporación de una auténtica máquina saca muñecos idéntica a las de los centros de entretenimiento y salones recreativos. Este nuevo objeto ocupa un sector privilegiado del cuarto y fascina a todos por su nivel de detalle, convirtiéndose en el centro de las tardes de juegos.

Así era la sala de juegos de Sarah Burlando antes de la novedad

El equipo está completamente personalizado con el nombre de la niña grabado en un cartel superior luminoso y también sobre el panel principal, un detalle exclusivo que resalta al instante entre los juguetes tradicionales. La estructura cuenta con luces LED de colores que iluminan el interior, donde se amontonan decenas de peluches de distintos tamaños y tonalidades.

La máquina atrapa muñecos de Sarah Burlando

Para que la experiencia sea completa, la máquina posee una pinza real, palancas firmes y los botones de comando clásicos para que Sarah intente atrapar sus premios favoritos cada vez que quiera. Este objeto dentro de la casa rompe con los esquemas habituales de decoración infantil y demuestra que la diversión no tiene límites. Fernando Burlando y Barby Franco acompañaron a su hija en las primeras pruebas frente al visor lumínico, mientras la pequeña se mostró con una sonrisa gigante al dominar los controles.

Un mundo de fantasía y juegos para todos los días

Además de la máquina de peluches, el cuarto mantiene su estética de cuento con paredes decoradas mediante murales de bosques encantados, árboles mágicos y animales silvestres que simulan un paisaje natural al aire libre. En medio de este escenario colorido, Barby Franco ubica muebles infantiles funcionales, escritorios pequeños para pintar y una cantidad inmensa de juguetes que ocupan cada sector.

Fernando Burlando y Barby Franco junto a Sarah sorprendida con el cambio

Los caballos de juguete y los disfraces forman parte de una escenografía permanente que estimula la creatividad de la pequeña en su vida diaria. La luz natural entra por los ventanales y realza los tonos verdes y pasteles que dominan la habitación, convirtiendo el espacio en un sitio verdaderamente único.

Las imágenes de la transformación generan miles de reacciones y comentarios elogiosos en el perfil de la modelo. Los seguidores celebran la ocurrencia de sumar esta máquina saca muñecos tan original al dormitorio y destacan la felicidad con la que Sarah explora la novedad.

La felicidad de Sarah Burlando con la sorpresa

Barby comparte habitualmente momentos de la crianza de su hija y demuestra que disfruta tanto como ella de cada detalle lúdico que suma al hogar. Entre risas, juegos de arte y su propia máquina de premios con su nombre, el cuarto de Sarah Burlando se consolida como uno de los espacios más comentados.