Barby Franco festejó su cumpleaños rodeada de amigas: show de ilusionismo y un momento especial junto a Sarah Burlando

Barby Franco celebró su cumpleaños en su hogar rodeada de amigas. La pareja de Fernando Burlando vivió una jornada con sorpresas, diversión y recibió un obsequio muy especial de su hija, Sarah. Fiel a su estilo, compartió las imágenes del festejo y mostró algunos de los momentos más especiales.

Así fue el festejo de cumpleaños de Barby Franco

Barby Franco festejó su cumpleaños número 35 con una celebración íntima junto a sus amigas y compartió algunos de los momentos más especiales a través de sus redes sociales. Entre los detalles que hicieron de la jornada una ocasión diferente, hubo un show de ilusionismo y una escena muy emotiva protagonizada por su hija Sarah Burlando, quien tuvo una sorpresa dulce preparada para su mamá.

Si bien su fecha de nacimiento es el 21 de octubre, la modelo eligió el viernes 6 de noviembre para celebrar un nuevo año de vida rodeada de sus afectos. Mediante sus historias de Instagram, dejó ver parte de la intimidad del encuentro. En las imágenes se pudo conocer el clima distendido del festejo, en el que no faltaron las risas, los encuentros y algunas propuestas de entretenimiento para compartir entre amigas.

El cumpleaños número 35 de Barby Franco

Uno de los momentos más llamativos de la celebración fue un show de ilusionismo, que sumó un toque de sorpresa y diversión a la reunión. Luego, todas las miradas fueron hacia Sarah, su hija de tres años, fruto de su relación con Fernando Burlando, quien ingresó al festejo con un obsequio muy especial.

La pequeña fue la encargada de sorprender a su madre con una chocotorta decorada con tres velitas, en un gesto tan espontáneo como tierno. Barby Franco registró ese instante en una postal que publicó en su red social y dejó ver la emoción de compartir su cumpleaños junto a su hija. Una imagen que reflejó el costado más familiar de una jornada que tuvo a sus amigas como compañía y a Sarah como una de las grandes protagonistas.

La sorpresa de Sarah Burlando para su mamá, Barby Franco

El look urbano de Barby Franco para su cumpleaños

Para celebrar sus 35 años, Barby Franco eligió un estilismo de impronta urbana y descontracturada, con prendas clásicas a las que sumó detalles de diseño. La panelista apostó por una musculosa negra, una pieza básica que se destacó por un detalle metálico en la zona del escote, que aportó un toque de brillo y sofisticación al conjunto.

Como complemento, llevó un pantalón de jean azul con una estética más jugada. El diseño se destacó por sus roturas, cierres y detalles de flecos, recursos que le dieron textura y personalidad a la prenda. La combinación de la musculosa negra con el denim permitió lograr un equilibrio entre simpleza y carácter, ideal para una celebración informal entre amigas.

El cumpleaños número 35 de Barby Franco

De esta manera, Barby Franco festejó su cumpleaños rodeada de amigas con un show de ilusionismo y un especial momento junto a Sarah Burlando. Para la ocasión, volvió a mostrar su preferencia por los looks cómodos con detalles distintivos, una fórmula que permite transformar prendas cotidianas en una propuesta con identidad propia.