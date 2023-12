Sarah Burlando festejó su primer año de vida con una celebración especial el 17 de diciembre de 2023, a pesar de haber llegado al mundo dos días antes, el 15. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando no solo festejó su primer aniversario, sino que también fue bautizada en el Palacio Sans Souci en San Fernando, con Pampita como una de sus madrinas.

Por el temporal que afectó a distintos puntos del país la modelo quedó varada en Catamarca y no pudo llegar a la fiesta. La reemplazó su hermano, Guillermo Ardohain.

La celebración atrajo a más de 300 invitados, entre los cuales se encontraba su amiga Ana García Moritán. La hija de Pampita y Roberto García Moritán se vistió de manera elegante acorde a la solemnidad del bautismo.

Sarah Burlando fue tendencia en su bautismo junto a Ana García Moritán

La pequeñas fueron lo más comentado de la celebración como es costumbre cada vez que comparten momentos juntas. Los seguidores de sus madres se conmueven cada vez que las pequeñas aparecen.

ANA GARCÍA MORITÁN Y SARAH BURLANDO EN SU BAUTISMO. FOTO: CARAS

En esta ocasión, Ana García Moritán se unió al bautismo de Sarah Burlando, siendo recibida con los brazos abiertos y un cálido beso. Las dos niñas suelen pasar mucho tiempo juntas, formando una gran familia. La hija de Pampita lució un look formal con un vestido blanco, dos moños negros en el pelo y zapatos del mismo color.

Producción: Carlos Cerveto. Fotos: Federico De Bartolo.