La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue sacudiendo al mundo del espectáculo. Después de 18 años juntos y de atravesar momentos llenos de felicidad, como así también de profundo dolor, la pareja decidió formalizar su divorcio en una audiencia que sorprendió por su tono cargado de emociones. Lejos de las disputas mediáticas que suelen rodear este tipo de procesos, los actores optaron por mostrarse unidos incluso en el momento de la despedida: se tomaron de la mano, se abrazaron conmovidos y luego de firmar los papeles, compartieron un desayuno. Esta escena reflejó la madurez con la que decidieron afrontar el abrupto cierre de su historia de amor.

Gimena Accardi y Nico Vázquez pusieron punto final a su matrimonio | Instagram

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez llegaron a un acuerdo

Uno de los puntos más comentados fue la división de bienes, que se resolvió con un criterio equitativo y sin confrontaciones. Según contó el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas, la artista se quedó con la casa en la zona norte del Gran Buenos Aires, una vivienda cargada de recuerdos que compartieron durante los años en pareja.

Por su parte, el director y protagonista de Rocky se apropió del nuevo departamento en el barrio porteño de Núñez, adquirido a comienzos de este año y donde se había mudado luego de la inestabilidad en su relación. El actor encontró en este espacio un punto de partida para su nueva etapa personal, aunque de acuerdo con lo manifestado por el comunicador del magazine matinal, la decisión se tomó sin tensiones ni reclamos, en un marco de respeto mutuo.

Además de las propiedades, también se definió el futuro de los proyectos laborales conjuntos. Vázquez y Accardi compartían sociedad en la producción de la obra En otras Palabras, que ella protagoniza junto a Andrés Gil. Se confirmó que la obra teatral llegará a su fin en las próximas semanas, marcando no solo el cierre de un emprendimiento compartido, sino también de un capítulo en su vida profesional.

En lo económico, el acuerdo contempló una distribución proporcional y clara de los activos para evitar conflictos futuros. Asimismo, se hizo mención al denominado divorcio “exprés”, impulsado por la necesidad de dar certeza a las cuestiones patrimoniales sin dilatar procesos ya que ambos siguen trabajando arduamente aumentando su patrimonio con el correr de los días. Quienes siguieron el proceso civil de cerca, el dramaturgo se mostró generoso en la negociación y sostuvieron que ambos prefirieron resolver todo en privado y en armonía, lejos del ruido mediático.

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio | Instagram

El desayuno de despedida entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

En contraste con otras separaciones mediáticas, entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no hubo acusaciones, filtraciones escandalosas ni largas batallas legales por un enfrentamiento económico. Tal es así que luego de la firma que daba por concluida la unión matrimonial, compartieron un desayuno y se los vio distendidos preservando el cuidado mutuo.

Hoy, con el acuerdo sellado, cada uno inicia un camino nuevo, pero con la tranquilidad de haber puesto en orden los aspectos materiales. Por un lado, Gimena Accardi busca nuevos horizontes en el ambiente artístico, mientras que Nicolás Vázquez disfruta del rotundo éxito teatral que recrea parte de la emblemática película de la década del ´80, aunque ambos con un duelo que todavía están labrando, aunque que se irá sanando con el correr del tiempo.

NB