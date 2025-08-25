La respuesta de Emilia Attias sobre los rumores de romance con Nico Vázquez: "Le voy a mandar un beso"

Emilia Attias visitó el programa, Otro día perdido conducido por Mario Pergolini en El Trece, donde habló sobre los recientes rumores que han surgido en redes sociales de un posible romance con Nico Vázquez. Y es que los seguidores de Casi Ángeles recordaron la química entre los actores y comenzaron a especular sobre una posible relación tras la separación de Vázquez y Accardi.

Lejos de esquivar la pregunta, Emilia Attias respondió con su característico humor y claridad, desmintiendo cualquier posibilidad amorosa. Con palabras claras y directas, la intérprete se encargó de ponerle fin a los rumores que la involucran con Nico Vázquez y defendió su relación actual, dejando claro que está muy feliz.

Emilia Attias y su novio

Qué dijo Emilia Attias sobre su supuesto romance con Nico Vázquez

Durante la entrevista, Emilia Attias fue clara: “Les voy a decir primero que yo no estoy sola. Le voy a mandar un beso a mi novio Guille (Freire). Y sorry chicos, estrólense. Estrolo el sueño”. Con esta ligera pero contundente frase, la actriz dejó claro que no está disponible y que no le interesa verse involucrada en ningún tipo de rumor sentimental.

Además, Emilia Attias aprovechó la oportunidad y explicó su verdadero vínculo con Nicolás Vázquez: “Somos muy amigos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”. De esta manera, dejó claro que aunque en la ficción hicieron de pareja, en la vida real no hay posibilidad alguna de que suceda.

La química de Emilia Attias y Nicolás Vázquez

Los fans de Casi Ángeles han dejado saber que para ellos el hecho de que se pudiera consolidar un vínculo entre Emilia Attias y Nicolás Vázquez sería un sueño. Y es que en la ficción de Cris Morena, los actores se convirtieron en una de las parejas perfectas y el simple hecho de que hubiese una posibilidad de que eso pasara tras la separación con Accardi los emocionó por completo.

Nicolás Vázquez

No obstante, Emilia Attias también destacó que tiene un vínculo cercano con Gimena Accardi, enseñando así que el respeto y la solidaridad es algo de mucho valor en su vida. Tras la entrevista, la intérprete dejó claro que cualquier vínculo con Nico Vázquez es estrictamente amistoso y que su química jamás transcenderá la pantalla.