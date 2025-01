Antes de su actual romance con Paloma Cuevas, Luis Miguel habría puesto todos sus esfuerzos en conquistar a Pampita. En una reciente entrevista con su amiga Barbie Simons, la modelo reveló el motivo por el cual ella decidió rechazar al cantante de “Provócame”.

A pesar de haber colocado al galán mexicano entre uno de sus grandes amores platónicos, cuando él la correspondió, Carolina Ardohain, se echó un paso atrás. En plenas vacaciones en Punta del Este, la argentina fue entrevista por El Obsevador de Uruguay. Allí dio a conocer la anécdota del día en que “Luis Mi” la invitó a salir y ella lo resistió.

El romance "fallido" entre Pampita y Luis Miguel

Pampita en reiteradas ocasiones afirmó que es fanática de la música del sol de México, sin embargo, en los últimos días también dio a entender que ambos habrían estado a punto de iniciar un romance. La cercanía de ambos se habría dado a inicios de los años 2000, cuando ella se encontraba comprometida con el polista Martín Barrantes con quien luego tuvo que padecer un escandaloso divorcio. En esos años de auge del cantante Pampita admitió que conseguía entradas para verlo gratis y asistió a cada función que pudo.

En diálogo con su amiga Bárbara Simons desde las playas uruguayas, la argentina rompió el silencio y admitió que Luis Miguel la invitó a salir y ella rechazó dado que tenía otros pretendientes y era una mujer comprometida. "A mí siempre me gustó lo platónico, los famosos me gustan como (amores) platónicos", comenzó describiendo la argentina.

"La verdad tenía mucho levante y yo soy muy romántica, no me quería enamorar de alguien que no iba a tener algo serio conmigo", sentenció la figura pública. "Así como con él con muchos famosos, siempre pensé lo mismo. Si tenía fama de que no iba a tener algo en serio no daba ni para tomar un café", declaró Pampita. El cantante a lo largo de su vida tuvo al rededor de trece novias, siendo su último y actual amor, Paloma Cuevas, con quien se encuentra en pareja hace ya varios años.

El romance fallido entre Pampita y Luis Miguel a pesar de las distancias, aún guarda un fogoso recuerdo en la memoria de la modelo como su amor platónico. Sin embargo, el cantante no pudo reunir las características que busca Carolina en una pareja y pasó a la posteridad como una anécdota sobre el rechazo de ella al galán quincuagenario.

