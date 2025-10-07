Mientras la Justicia define si le concede el beneficio de la prisión domiciliaria, Morena Rial atraviesa días de mucha ansiedad. La hija de Jorge Rial está detenida en la Unidad Penal de Magdalena, acusada de integrar una banda que cometía robos en la zona norte del conurbano bonaerense bajo la modalidad de escruche.

Se supo dónde vivirá Morena Rial si vuelve a prisión domiciliaria

En las últimas horas, Evelyn, la mejor amiga de Morena Rial y madrina de su hijo Amadeo, habló en Polémica en el Bar (América) y reveló detalles de la estadía de la influencer en la cárcel. Además, confirmó un dato clave: si la Justicia aprueba el pedido de prisión domiciliaria, será ella quien la reciba en su casa y actúe como su tutora.

En diálogo con Mariano Iúdica, la joven comentó cómo pasa la influencer los días en la cárcel. "Está recapacitando, no tiene ningún privilegio, está como cualquier otra detenida. Fui a verla y le llevé cosas que le mandó su papá, comida y artículos de higiene", dijo. También mencionó que la hija de Jorge Rial sufrió algunos episodios de ansiedad desde que está detenida, aunque poco a poco logró estabilizarse.

"Morena está tranquila y hablando con una psicóloga, pudo dormir mejor el sábado a la noche pero obviamente tiene muchas ganas de irse. Soy muy amiga de ella, nos entendemos mucho y por eso puse mi domicilio a disposición", cerró Evelyn.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Morena, aclaró en Mañanas Argentinas (eltrece) que, si la Justicia bonaerense le concede nuevamente la prisión domiciliaria, Morena no podrá salir de la casa de su amiga Evelyn. “Esto no es una libertad: se reemplaza el penal por una casa. No puede ir a hacer compras ni moverse del lugar porque tendrá una tobillera electrónica”, explicó el letrado.

Además, para acceder al beneficio, Morena Rial deberá cumplir con un tratamiento psicológico y acatar las condiciones impuestas por el tribunal bonaerense mientras espera el juicio. Si la Justicia da luz verde al pedido, la hija del conductor podría dejar el penal de Magdalena y continuar su detención en la casa de Evelyn, quien se convirtió en su principal sostén en este difícil momento.