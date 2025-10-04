Así está hoy Lola, la hija menos conocida de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: perfil súper bajo y gran parecido con su mamá

Evangelina Anderson y Martín Demichelis mantuvieron un intenso romance que duró 18 años. Fruto de su amor nacieron Bastian, Lola y Emma. Cada uno de ellos con personalidades diferentes e intereses que los diferencian entre sí y entre sus padres. Si bien el primogénito de la modelo y del futbolista desarrolla su próspera carrera en el ambiente deportivo, Lola, quien acaba de ingresar en la preadolescencia, mantiene un perfil súper bajo alejada de la exposición pública y presencia en redes.

Como cualquier niña en la etapa de la preadolescencia, Lola, la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis mantiene activa su cuenta de Instagram con más de 170 mil seguidores. A menudo, ella o su madre, comparten algunos detalles del crecimiento de la niña, quien tiene un parecido asombroso con su progenitora. A sus 12 años de edad, mostró su pasión por el mundo artístico, desempeñando con altura la disciplina del patinaje y de la comedia teatral.

No obstante, pese a mantener una prudente exposición en las redes -la cual es supervisada y administrada por la artista-, es la propia modelo quien abre las ventanas de su intimidad para contarle a sus fanáticos cómo están sus herederos y vanagloriarse de los diversos viajes en familia.

En este marco, la niña heredó su amor por River Plate, club en el que su padre trabajó durante largos años tanto como jugador, como en el cargo de director técnico. “Vamos River campeón”, escribió en una fotografía que compartió en la que se la puede ver sosteniendo una bandera del millonario sobre el campo de juego como toda una fanática.

Las risas y la complicidad con la fashionista son moneda corriente. Mediante un abordaje sobre las fotografías compartidas en su cuenta personal de Instagram, la segunda hija de la famosa expareja, se puede ver su debilidad por los perros, su afición por los paseos en bicicleta, en cuatriciclo hasta incluso se puede notar la versatilidad de la pequeña ya que también toca el ukelele “You are my sunshine”, pieza de la artista favorita de Evangelina, Johnny Cash: “Esta canción la aprendí a tocar porque mi mamá me la canta siempre y le gusta mucho”.

Lola también disfruta de los días de playa junto a su familia y, sobre todo, del tiempo compartido con su hermano Bastian, de 16 años, como sinónimo de unidad entre el clan Demichelis. O bien, de las celebraciones de navidad con Emma, que en la actualidad tiene 8. En cada uno de estos posteos, frases tales como: “Qué grande y hermosa está la niña”, “Lola estás muy bella”, “Hermosas las dos, parecen hermanas”, “Por Dios, qué belleza, qué grande” y “Qué bonitas. Lola es una muñeca”, desbordan en la caja de comentarios.

Definitivamente, Lola la hija de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se consagra como una “mini influencer” que disfruta de su corta edad rodeada del amor y cariño de su familia que la acompaña y contiene en cada paso que da. Su simpatía y simpleza hicieron que, con el paso del tiempo, los likes vayan aumentando y los mensajes se vayan multiplicando.

