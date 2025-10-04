Aseguran que Morena Rial inició una huelga de hambre en la cárcel: “Solo toma agua”

Momentos de angustia y de tensión está atravesando Morena Rial tras ser detenida por la Justicia y trasladada al penal de mediana seguridad de Magdalena, donde deberá aguardar tras las rejas hasta que se determine cómo proseguirá su situación judicial. De acuerdo con los datos aportados por los magistrados que investigan la causa, la influencer está acusada en dos procesos judiciales por lo que se le pondrían realizar dos juicios orales en su contra.

Esta encrucijada llevó a que la hija del periodista Jorge Rial quede detenida, como cualquier persona, compartiendo celda con otras internas que son acusadas por un abanico inmenso de delitos. Además, ante la imposibilidad de llevar a su hijo Amadeo de 9 meses a la cárcel y luego de haber prescindido de los servicios del abogado Miguel Ángel Pierri, ahora se abrió un nuevo capítulo: la creadora de contenidos inició una huelga de hambre.

La huelga de hambre de Morena Rial

En la última edición de Sálvese Quien Pueda (América TV), Yanina Latorre abordó el tema de Morena Rial desmenuzando los pormenores que llevaron a que hoy la hija adoptiva del conductor radial esté tras las rejas. El magazine de noticias del espectáculo fue sumamente crítico con la influencer aseverando que “pertenecía a una banda de delincuentes que se encargaba de robar casas”. Asimismo, este factor se potenció cuando la policía la detuvo con el pequeño Amadeo en brazos mientras perpetraba el ilícito.

Al parecer, la huelga de hambre que estaría llevando a cabo la más rebelde del clan Rial tendría que ver no sólo con su estado anímico, sino por el hecho de estar lejos del pequeño en cuestión. Según su asesor legal y amigo, Alejandro Cipolla, la mediática tomó una fuerte decisión: “No está comiendo y está muy triste. Tiene una personalidad autodestructiva y estos meses se fue acercando muchísimo más a eso. Creo que este mes particular, el de septiembre, ya empezó con un problema muy grande. Que seguía creciendo, creciendo, un problema psicológico o psiquiátrico que la llevó al desmadre este”, el letrado expuso en Polémica en el Bar. Este cuadro se enmarcaría en un estado de “depresión” que estaría atravesando por lo que pidió a la familia que estén atentos a cada uno de sus pasos.

“Para mí no entiende lo que hizo”, expresó la conductora del ciclo durante el debate que abrió con sus panelistas luego de ver el clip. Visiblemente indignada por la forma de expresarse en las redes sociales la famosa, la aniquiló diciendo: “Otra choriza que está presa por chorear”. No conforme con estas declaraciones, la esposa del comentarista deportivo Diego Latorre lanzó: “Encima es soberbia, es pretenciera, putea a la gente… tiene una impunidad que se cree que por ser la hija de Jorge Rial… Le afanó al padre, le afanó a la hermana…”. Finalmente, la presentadora se dirigió hacia Mariano Iúdica: “Vos no podés solidarizarte con Morena Rial. Yo me solidarizo con los dueños de las casas. ¡Marcaba casas!”.

De esta manera, cerró la conductora de SQP remarcó: “había una estructura delictiva. (...) Vino a LAM y le robó a la Enana Feudale a Mónica Farro”. La situación de Morena Rial genera sentimientos encontrados en los analistas televisivos: mientras unos se apiaden de su situación procesal, otros celebran el accionar de la Justicia y piden que pague por lo que hizo sin ninguna clase de beneficios otorgadas por la ley.

