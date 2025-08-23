En medio de los rumores, Gimena Accardi y Andrés Gil sufrieron un imprevisto en Bahía Blanca

Una vez más Gimena Accardi vuelve a cobrarse las miradas de la prensa tras protagonizar, junto a Andrés Gil, un impensado contratiempo que los llevó a cambiar radicalmente sus planes. En medio de la polémica confesión acerca de la infidelidad cometida hacia quien fuera su pareja, Nico Vázquez, la actriz tuvo que adecuar su agenda para cumplir con un compromiso que tenía con su compañero de elenco en Bahía Blanca.

Ambos fueron víctimas de un paro aéreo que los obligó a reprogramar su arribo en la localidad bahiense para presentar la obra teatral En otras Palabras, producida por el intérprete de Rocky.

Andrés Gil y Gimena Accardi en el ojo de la tormenta | Instagram

Las miradas puestas en Gimena Accardi y Andrés Gil

La abrupta separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez dio un giro inesperado cuando la expareja del productor, cansada de que acusen a su marido de adulterio, confesó su traición sentimental con un chico “random”. Como era de esperarse, todas las miradas se volcaron hacia quien fuera uno de los matrimonios más queridos y respetados del medio. Al principio, se lo vinculó a Vázquez con sus compañeras de elenco, por lo que tuvo que salir a desmentir una y otra vez los falsos rumores que circulaban.

Cansada de las especulaciones, contó su verdad y admitió haber engañado a su compañero de toda la vida. Rápidamente, el nombre de Andrés Gil fue ligado a la artista como el presunto tercero en discordia, razón por la cual tuvo que emitir un comunicado para honrar su nombre y proteger a su familia de lo que para él fueron injurias.

Sin embargo, la dupla teatral sigue dando de qué hablar ya que casi no llegan a realizar la obra por conflictos gremiales con los trabajadores aéreos. Pero, comprometidos con su labor y mostrando el gran compromiso con su público, reprogramaron su viaje y cambiaron de medio de transporte: los dramaturgos viajaron en auto hacia el Teatro Don Bosco.

“Con todo el problema del aeropuerto, viajaron hoy en auto y llegaron alrededor de las 18:30 al teatro. Muy tranquilos. Viajaron en el mismo auto: ellos dos y el productor (Damián)", contaron en el ciclo que conduce Luis Ventura. Además, aclararon que Damián y Andrés iban en la parte delantera del auto, mientras Gimena viajaba atrás. También dio a entender que se pudo observar una consolidada amistad y un gran compañerismo entre ellos dos, despejando los rumores de enemistad y clima hostil luego del sincericidio de la intérprete.

Se apagan las luces y ¿todo mal entre Gimena y Andrés?

La panelista de A la Tarde fue más allá e hiló fino. En su relato explicó que, al parecer, puertas adentro, la situación parece estar “tensa”. “Todo lo que trascendió en la prensa genera incomodidad para ambos. Trae repercusiones a nivel familiar y obliga a dar explicaciones; la relación es complicada. Una parte habló y la otra decidió emitir un comunicado”, dijo entrever un presunto quiebre en su vínculo fraternal.

El descargo de Andrés Gil tras los rumores de romance con Gimena Accardi | Instagram

El sábado, Gimena Accardi, Andrés Gil y el talentoso elenco de En otras palabras recibieron el cálido apoyo del público, que llenó la sala de teatro. En las redes sociales, los comentarios destacaron la excelente conexión entre los miembros del elenco y la ausencia de tensiones relacionadas con el inesperado escándalo sentimental en el mundo del programa.

NB