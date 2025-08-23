Moria Casán salió a respaldar a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez: "Eso es valentía"

Moria Casán volvió a expresarse y lo hizo en medio de la separación entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. La ex Casi Ángeles habló recientemente sobre su ruptura y reveló detalles personales que generaron repercusión. En ese contexto, la exvedette intervino con una postura clara que sumó una mirada distinta al debate público.

Moria Casán respaldó a Gimena Accardi tras su separación de Nico Vázquez

En las últimas horas, la actriz confirmó públicamente que le fue infiel al actor de la obra Rocky, durante un programa en OLGA, en respuesta a la primicia difundida por LAM (América). “Soy humana, lo más básica posible, y cometo errores como cualquiera. Lastimé a una persona que amo, que no se lo merece. Es la última persona en la vida a la que yo quiero lastimar”, comentó la actriz.

Pero Moria Casán usó su cuenta de X (antes Twitter) y escribió una serie de publicaciones en las que expresó su apoyo a Gimena Accardi, destacando su actitud de sinceridad frente a una situación personal compleja de su relación. “Accardi confiesa cuernos: eso es valentía, empoderamiento”, comentó.

A su vez, la icónica diva también cuestionó la reacción de la presentadora tras su confesión: “¿Por qué pide que la escupan? Eso es sometimiento y renegar de tu confesión”. La frase aludía a una expresión que utilizó la artista en tono irónico durante su entrevista, en la que reconoció que había cometido un error y que entendía las críticas.

Durante su participación en OLGA, Gimena Accardi explicó que la decisión de separarse fue tomada en conjunto y que, a pesar del dolor, ambos estaban en paz. “Nos amamos mucho, pero entendimos que era momento de cerrar esta etapa”, expresó. También reconoció que había sido infiel, y que esa situación fue parte del proceso que los llevó a tomar distancia.

El respaldo de Moria Casán se dio en un contexto de alta exposición mediática, donde las declaraciones de la ex Casi Ángeles fueron analizadas en redes sociales. “No aclares que oscurece. Banco a Nico”, agregó en otro tuit, dejando en claro que su apoyo a la actriz no implicaba tomar partido, sino valorar la actitud de asumir públicamente una verdad incómoda.

Moria Casán volvió y se expresó con claridad en medio de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. Su mensaje, lejos de buscar polémica, valoró el gesto de sinceridad de la actriz y dio espacio a una conversación sobre cómo se juzgan ciertas decisiones personales en la industria.

