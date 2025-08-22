Tras separarse de Nico Vázquez, Gimena Accardi viaja a Bahía Blanca con Andrés Gil

Gimena Accardi y Andrés Gil han sido vistos juntos en el aeropuerto antes de abordar su vuelo a Bahía Blanca. La noticia fue dada por el programa A la tarde, donde los panelistas conversaron abiertamente sobre la situación que rodea a los actores. Mientras tanto, el cronista Oliver Quiroz, se encontraba desde Aeroparque transmitiendo las imágenes.

El vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil se encuentra en el centro de la polémica, debido a diferentes rumores sobre su historia y la reciente separación de Accardi.

Durante el programa, Luis Bremer recordó que la propia Gimena ha aclarado que las habladurías a la que la víncula forman parte de su pasado: “Es un romance ramdon. Es una historia pasada. No tiene que ver con mi entorno”

Gimena Accardi

La gira de Gimena Accardi y Andrés Gil

Gimena Accardi y Andrés Gil se encuentran en una gira de la obra Otras palabras, producida por Nico Vázquez, expareja de la actriz. Los panelistas de A la tarde, recordaron que antes de comenzar con la gira, hubo reuniones previas para coordinar la logística y comunicación, especialmente tras los rumores que vincularon a los actores tras la separación de Accardi.

La logística utilizada para que la movilidad entre Accardi y Andrés Gil sea posible, refleja la planificación necesaria para garantizar que la gira continúe sin contratiempos. La obra ya tiene tiene entradas vendidas con anticipación, gracias al financiamiento de entidades que permiten la compra a futuro, lo que asegura que la taquilla no se vea afectada por los rumores.

En A la Tarde, los periodistas señalaron que la comunicación de la actriz buscó aclarar malentendidos y proteger la imagen de sus compañeros de trabajo. “Esta infidelidad que reconoce Gimena Accardi no fue el detonante de la separación”, aseguró Cora Debarbieri, subrayando que los comentarios en redes sociales habían colocado a Nico Vázquez como el supuesto infiel, situación que requirió manejo estratégico de la información.

Andrés Gil

Entre vuelos, reuniones y presentaciones, Gimena Accardi y Andrés Gil continúan con su gira manteniendo la profesionalidad. La obra sigue vendida y las funciones se realizan según lo previsto, demostrando que el trabajo artístico prevalece frente a los rumores mediáticos.