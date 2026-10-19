Guillermina Valdés fue tajante sobre su divorcio de Sebastián Ortega: “Cuando me separé fue terrible”

Las repercusiones de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi llegaron hasta Guillermina Valdés, expareja de Sebastián Ortega. Esta noche, ante los micrófonos de LAM (América TV), la actriz abrió su corazón y se pronunció sobre su divorcio con el productor, con quien tuvo tres hijos: Dante, Paloma y Helena. La pareja mantuvo un intenso romance durante aproximadamente 12 años, desde que comenzó su relación en 1998 hasta su separación definitiva en 2011.

La palabra de Guillermina Valés sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Guillermina Valdés se refirió a la sorpresiva separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y compartió su mirada sobre el revuelo mediático que generó la noticia. En diálogo con el ciclo de espectáculos, la modelo reconoció que conoce algunos detalles de la situación a través de los medios, aunque aclaró que no tiene información directa sobre lo ocurrido entre la expareja. Además, recordó cómo atravesó su propio divorcio de Sebastián Ortega y el impacto que tuvo la exposición pública en aquel momento.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega | Instagram

“Yo sé que se separaron y que mis hijos también se enteraron por los medios. Lo mismo que dijo Dante es lo que yo sé, nada más, no tengo idea”, expresó. En ese sentido, evitó tomar partido y sostuvo: “¿Quién soy yo también para juzgar a Julieta? Yo te hablo como mujer y no sé, no estoy ni de un lado ni del otro, ni sé si está bien, si está mal”.

Asimismo, reconoció que una situación de estas características puede tener consecuencias que van más allá de lo estrictamente personal, sobre todo cuando los protagonistas pertenecen a familias conocidas y sus vidas privadas quedan expuestas. “Cada uno hace lo que puede con sus emociones, ni idea qué pasó”, señaló. Y agregó que, por su experiencia de tantos años vinculada a los medios, sabe que una decisión de ese tipo inevitablemente genera repercusiones: “Cuando uno asume un movimiento de esas características trae esas cosas, lamentablemente”.

Guillermina Valdés | Instagram

Guillermina Valdés contó cómo vivió ella el impacto público de su separación con Sebastián Ortega

A partir de la situación que atraviesan Emanuel Ortega y Julieta Prandi, en el ciclo conducido por Ángel de Brito le preguntaron a Guillermina Valdés por su propia experiencia tras separarse de Sebastián Ortega. La empresaria fue contundente al recordar aquellos años y reconoció que sufrió mucho por la manera en que se habló de ella públicamente. “Cuando me separé fue terrible. Yo la pasé muy, muy mal, pero muy mal. Hoy que mis tres hijos son mayores de edad, puedo empezar a articular lo terrible que fue, sobre todo mi primera separación”, reveló.

Al profundizar sobre los aspectos que más le dolieron de aquella ruptura, explicó que tuvo que afrontar tanto las dificultades personales como las versiones que circulaban en los medios. “Escuchás cosas que no están ni cerca de la realidad”, afirmó. Además, reflexionó sobre las diferencias de poder entre hombres y mujeres a la hora de atravesar una separación con exposición pública: “Yo no tengo ninguna inclinación en particular, pero creo que en ese sentido los lugares de poder, el lugar del hombre es mucho más fuerte que el de la mujer”. En esa línea, agregó: “Yo la pasé muy mal y no estaba en ningún colectivo, no estaba en ninguna estructura y no me podía defender y fue re difícil”.

Por último, al ser consultada sobre el vínculo con la familia Ortega después de su separación, Guillermina reveló que volvió a comunicarse con ellos una década después de su ruptura con Marcelo Tinelli, en referencia a su expareja. “Eso ya te dice un montón”, resumió al explicar cuánto tiempo le llevó recomponer el contacto. También destacó que, durante ese período, decidió concentrarse en la crianza de sus hijos: “Yo respeté mucho los tiempos y me ocupé de mis hijos y no me ocupé de otra cosa que no sea de mis hijos, que hoy son grandes”.

De esta manera, Guillermina Valdés puso en perspectiva la situación que atraviesan Emanuel Ortega y Julieta Prandi a partir de su propia experiencia y de las dificultades que enfrentó tras su divorcio de Sebastián Ortega. Sin tomar partido por ninguno de los protagonistas, la empresaria dejó en claro que las separaciones bajo la mirada pública pueden profundizar el dolor y sumar presiones a un momento ya complejo en lo personal, especialmente cuando comienzan a circular diversas versiones en la opinión pública.