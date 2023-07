Jey Mammón está pasando un momento difícil luego de que, hace varios meses, Lucas Benvenuto lo denunciara públicamente en A La Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América TV. Luego de esto, Telefe tomó la decidió de correrlo de la conducción de La Peña de Morfi y poner a Georgina Barbarossa en su lugar por algún tiempo. Sin embargo, hasta el momento el humorista no ha podido volver a la televisión y no se sabe cuándo será su vuelta.

Con respecto al escándalo de Jey Mammón, cada una de sus apariciones en la televisión han sido polémicas. Primero, esas entrevistas con Baby Etchecopar y Jorge Rial cuando todo recién comenzaba dieron mucho de qué hablar. Después, la entrevista que le hizo Flor de la V en Intrusos, por la cual la conductora fue muy criticada, generó una gran polémica, e incluso se dio un tenso cruce con Laura Ubfal y Pampito al aire.

Jey Mammón en Intrusos

Además, la última aparición de Jey Mammón en la televisión fue en los Premios Martín Fierro. Un tiempo antes de que sea la gran fiesta de la tele, los famosos comenzaron a especular con su presencia, y muchos se posicionaron en contra de que el humorista asista. Sin embargo, él decidió ir igual, aunque asistió un poco más tarde para evitar escándalos.

Qué dice el tarot sobre la vuelta de Jey Mammón a la televisión

En Entrometidos a la Tarde recibieron a Fabiana Aquín, una tarotista, para hablar de algunos famosos de la farándula. Por ejemplo, le preguntaron sobre Marcelo Tinelli y la vuelta del Bailando 2023. Después, Carlos Monti le consultó sobre la vuelta de Jey Mammón a la televisión, y el tarot no le dio un buen augurio.

A pesar de que Jey Mammón tendría buena relación con Telefe y en contadas oportunidades afirmó que están hablando sobre su posible vuelta a la pantalla chica, el tarot aseguró lo contrario. "Me sale que por ahora no vuelve a la tele. Me sale que hay mucho resentimiento, hay cosas que todavía tiene que hablar y modificar", comenzó diciendo la tarotista.

Luego, a la pregunta de si Jey Mammón va a volver a la televisión, Aquín lanzó: "Sí, pero todavía no es el momento. Es lo que me indican a mí en el Tarot. El año que viene se le abriría la puerta a la tele. El año que viene va a ser un año mejor para él".

NL.