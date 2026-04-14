El look de Matilda, la hija de Luciana Salazar, en el cumpleaños de Dionisio Mendoza

El cumpleaños de Dionisio Mendoza estuvo inspirado en Stranger Things, con una estética retro, luces neón y múltiples propuestas pensadas para recrear el universo de la serie. En ese escenario, Matilda Salazar fue una de las invitadas que se hizo presente en la celebración organizada por Flavio Mendoza.

Dionisio Mendoza y Matilda Salazar

En medio de una ambientación vibrante y cargada de estímulos visuales, Matilda Salazar volvió a destacar con un look que jugó en el extremo opuesto: delicado, armónico y cuidadosamente construido, logrando resaltar desde la sutileza.

El delicado estilismo de Matilda Salazar

El look de Matilda Salazar se construyó a partir de una silueta tipo baby doll, con corte amplio y caída suelta, que aportó movimiento y frescura. El largo por encima de la rodilla reforzó la impronta infantil, manteniendo la comodidad sin perder intención estética.

Matilda Salazar

El estampado de cuadros pequeños en tonos neutros, fue clave para lograr un resultado armónico. Lejos de caer en lo estridente, la paleta suave transmitió calma e inocencia, elevando el look de Matilda Salazar desde lo simple hacia lo elegante. A esto se sumó el recurso del layering con una remera blanca debajo, que aportó textura y reforzó ese aire clásico y bien resuelto.

Los detalles que elevaron el outfit de Matilda Salazar

Más allá de la base del outfit, los detalles fueron fundamentales para completar el estilismo de Matilda Salazar. La vincha con moño se posicionó como el accesorio protagonista, enmarcando el rostro y reforzando el concepto dulce y lúdico del look. Un elemento simple, pero altamente efectivo.

Matilda Salazar

Además, la actitud jugó un rol clave: el gesto de levantar levemente el vestido aportó movimiento y espontaneidad, evitando que el conjunto se sintiera rígido o demasiado armado. Este dinamismo, sumado al contraste con el fondo colorido y caótico de la fiesta, hizo que el estilismo limpio y delicado de Matilda Salazar resaltara aún más, logrando un equilibrio visual perfecto.