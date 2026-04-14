Preocupación por la salud de Coty Romero en el reality la Cárcel de los gemelos: debió ser asistida de urgencia

Coty Romero decidió seguir con su amor por los realitys y las polémicas y se unió a un nuevo desafío en España. La ex Gran Hermano decidió darse una oportunidad y se volvió una reclusa de la Cárcel de los Gemelos, un reality español, donde las celebridades viven la vida carcelaria por el premio mayor. Entre la convivencia, peleas y actividades deportivas, la joven entrerriana destacó en los primeros días por su carácter frontal. Sin embargo, generó la preocupación de todos cuando debió ser asistida de urgencia, y el video se viralizó en redes sociales.

Coty Romero en la Cárcel de los Gemelos

El preocupante momento que vivió Coty Romero en la Cárcel de los Gemelos

La Cárcel de los Gemelos se caracteriza por una dinámica entre celebridades e influencers, donde deben convivir por tres semanas en un espacio de celdas y con una rutina parecida a la prisión. El objetivo es sobrevivir a esta rutina para poder ganar el premio mayor. Coty Romero decidió volverse a poner en el desafío, y fue una de las sorpresas de la segunda temporada de este reality español. Sus primeros días sorprendió al mostrarse frontal, pero en las últimas horas se viralizó un video que generó preocupación.

En el mismo, la participante se encontraba siendo consolada en su celda por un compañero, mientras el resto de los presentes le preguntaban qué le ocurría. La cámara no dudó en seguirla y la mostró cuando comenzó a descompensarse.“¡Seguridad! ¡Vengan! No se encuentra bien”, gritó una de las presentes. Entre lágrimas, Coty admitió:“No puedo respirar. No sé qué me pasa. Debe ser un ataque de pánico”. La situación generó tensión en el lugar y sus compañeros intentaron asistirla mientras la sacaban de la celda. Allí, la producción intervino, y sus compañeros buscaron consolarla. Con la voz débil, los usuarios escucharon a Coty: “Necesito respirar”. El momento generó preocupación, y por ahora no anunciaron qué ocurrirá con la joven dentro del reality.

El reencuentro de Coty Romero y Furia Scaglione

Las dos sorpresas argentinas dentro del reality español la Cárcel de los Gemelos fueron Coty Romero y Furia Scaglione. Las ex Gran Hermano protagonizaron un reencuentro, que dio de qué hablar en las redes sociales, dado que volverían a convivir dentro de un espacio reducido por semanas.

Por un lado, Furia llegó con su usual carácter, provocando algunos comentarios de los compañeros y un malestar en ellos. Así comenzó a generar algunos roces, además de que se sinceró sobre Gran Hermano y apuntó en contra de la producción, asegurando que la habían "tirado", tras su participación. Coty Romero, por el contrario, fue por un actitud frontal y protagonizó el primer gran cruce con La Falete, una de las influencers más picantes. Esto llevó a gritos y a que le tiraran una bebida en la cabeza, dando de qué hablar a los fanáticos.

Furia Scaglione y Coty Romero en la Cárcel de los Gemelos

Sin embargo, y a pesar de este comienzo explosivo, Coty Romero generó preocupación al tener que ser asistida de urgencia por la producción del reality. El video de la descompensación de la entrerriana se viralizó en redes sociales, y los comentarios no tardaron en llegar. Por el momento, ella no se pronunció al aire ni en sus cuentas. Tampoco hubo un comunicado respecto a la situación y a cómo seguiría la participante.

A.E