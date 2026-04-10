Se filtró la fecha en que Mirtha Legrand debutaría en Telefe: golpe bajo para El Trece

El periodista Carlos Monti volvió a instalar una versión fuerte sobre lo que podría pasar con Mirtha Legrand en las próximas semanas y, esta vez, le puso fecha. En MBA, el programa que conduce por la TV Pública, aseguró que la diva estaría en Telefe el domingo 26 de abril. Pero la información, al menos por ahora, no permite dar por confirmado un pase de canal ni tampoco una participación ya cerrada dentro de Gran Hermano Generación Dorada: lo que circula con más respaldo es una posible presencia en la pantalla de Telefe ese día, en una movida que tendría un peso simbólico fuerte en plena competencia con El Trece

Mirtha Legrand en Telefe: la fecha que lanzó Carlos Monti

No es un tema menor. Telefe ya viene moviendo piezas alrededor del universo Gran Hermano para reforzar su fin de semana y disputar audiencia en una franja sensible para la televisión abierta. En ese contexto, el nombre de Mirtha volvió a quedar en medio de una especulación que, aun sin confirmación oficial, ya genera impacto por lo que representa su figura en el señal competidora.

Según Monti, la aparición sería el domingo 26 de abril y formaría parte de una estrategia puntual de Telefe. El periodista ya venía hablando del tema desde fines de febrero, cuando sostuvo que el canal tenía interés en sumar a Mirtha a su pantalla. En ese momento, sin embargo, él mismo ubicaba esa posibilidad sobre todo en 2027, el año del centenario de la conductora.

Mirtha Legrand

Esa versión convivió desde el arranque con una negativa pública de la propia Mirtha. A comienzos de marzo, cuando los rumores sobre un eventual pase ya corrían con fuerza, fue tajante: dijo a PrimiciasYa que irse a Telefe era “todo falso”. Incluso mencionó que, si había algo alrededor suyo, podía pasar por Nacho Viale y no por una decisión ya cerrada.

Qué se dijo sobre el supuesto ingreso a Gran Hermano

Por eso, lo que hoy puede sostenerse con más prudencia no es la idea de un desembarco estable, sino la de una posible participación especial en la pantalla de Telefe. Y ahí aparece el costado más delicado del asunto: si Mirtha termina apareciendo, aunque sea por una noche, en una de las transmisiones fuertes del canal, el gesto puede leerse como un movimiento sensible para El Trece, donde hoy sigue al aire. Según versiones publicadas en las últimas horas, esa presencia podría estar vinculada a los Martín Fierro de la Moda, que Telefe emitiría justamente ese domingo.

El posteo de Guille Barrios en X.

De todos modos, la historia no quedó cerrada. En un posteo en X, el periodista Guille Barrios afirmó que desde “el pulmón” de Gran Hermano le desmintieron el supuesto ingreso de Mirtha a la casa. Es decir: mientras Monti pone fecha y presencia en Telefe, desde otro frente vinculado al reality hacen circular la versión contraria.