Mirtha Legrand fue al teatro Lola Membrives para disfrutar de Rocky, la exitosa obra protagonizada por Nico Vázquez y Dai Fernández, y vivió un momento tan inesperado como divertido. La diva le hizo un picante comentario al actor tras verlo vestido de boxeador y él se quedó sin palabras.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand le hizo un picante comentario a Nico Vázquez sobre su cuerpo y lo dejó sin palabras

Como es habitual en cada una de sus salidas, su presencia este viernes 10 de abril no pasó desapercibida. Acompañada por su histórico asesor de imagen, Héctor Vidal Rivas, y un grupo de amigos, Mirtha Legrand se ubicó en una posición privilegiada de la sala y siguió de cerca la función, que se consolidó como uno de los grandes éxitos de la cartelera porteña.

Mirtha Legrand y Nico Vázquez

Al finalizar la obra, y en medio de una ovación generalizada, Nico Vázquez y parte del elenco se acercaron especialmente para saludarla. Fue entonces cuando se dio el intercambio que rápidamente se volvió viral. Con su picardía, la diva lanzó sin filtro: “¿Este cuerpo lo tenías antes?”, en referencia a la impactante transformación física del actor para interpretar a Rocky Balboa.

La pregunta, que desató las risas del elenco, tomó por sorpresa al artista, quien quedó sin palabras por unos segundos. No es un detalle menor porque, según él mismo contó, se sometió a un intenso entrenamiento para encarnar al icónico boxeador, un cambio que no pasó desapercibido ni siquiera para la conductora.

Pero lejos de quedar solo en la broma, Mirtha Legrand también se mostró profundamente conmovida por el espectáculo. “En mi larga vida jamás he visto algo así, tan fantástico”, expresó, elogiando tanto a Vázquez como al resto de los artistas, en una noche que combinó emoción, humor y reconocimiento.

La emoción de Nico Vázquez al ver a Mirtha Legrand en el teatro

Después de la función, Nico Vázquez compartió su emoción en redes sociales con un mensaje directo para la conductora: “Te admiro tanto, sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. Te quiero”, escribió.

Nico Vázquez

Rápidamente, la publicación de Instagram cosechó miles de likes y captó la atención de varios famosos, por ejemplo, Graciela Borges, Mariano Iúdica, Pachu Peña y Fabián Medina Flores, quienes elogiaron la obra y, por su puesto, a Mirtha Legrand.