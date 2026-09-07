Silvia Pérez, de una hija con Santiago Bal a su relación a escondidas con Alberto Olmedo

La vida de Silvia Pérez, una de las actrices y modelos más populares del espectáculo argentino, está llena de historias que, por su carácter privado, no siempre salen a la luz. Sin embargo, algunos de sus romances más intensos y secretos han visto la superficie como su vínculo con Santiago Bal, su lazo oculto con Alberto Olmedo, su amor fugaz con Pablo Codevilla y su unión de 15 años con Federico Di Pasquale.

Silvia Pérez la tormentosa relación con Santiago Bal y el vínculo oculto con Alberto Olmedo

Silvia Pérez tenía solo 20 años cuando se enamoró de Santiago Bal de 40 años. La relación surgió en un encuentro casual en los pasillos del viejo canal ATC, y pronto se convirtió en un romance clandestino, ya que él estaba casado con Thelma del Río. La pareja comenzó a salir a escondidas y al poco tiempo Silvia quedó embarazada y su hija Julieta Bal nació en 1978.

Silvia Pérez//Instagram

El vínculo entre el cómico y la Miss Argentina de los años 70 fue una montaña, él fue diagnosticado cáncer de colon y regresó por un tiempo al cuidado de Thelma del Río. Asimismo, las cosas entre ellos no funcionaban bien antes de que naciera Julieta, la separación fue inminente y escandalosa. Tiempo después, el director teatral comenzó una relación con Carmen Barbieri.

En el programa Vino para vos, la actriz contó: “Yo estaba embarazada, porque esa noche no me había cuidado, no porque había decidido tener un hijo. Y decidí tenerla a Juli, más allá de la circunstancia que estaba en pareja, decidí tenerla prácticamente sola, que es lo que sucedió”.

Silvia Pérez y Santiago Bal//Archivo Caras

Otro de los capítulos más impactantes de la vida amorosa de la artista fue su relación con Alberto Olmedo, ya que su vínculo trascendió públicamente tiempo después de la muerte del capocómico en 1988, cuando cayó al vacío de un balcón del piso 11 de un departamento en Mar del Plata.

Se conocieron, cuando él la convocó para trabajar, pero su vínculo trascendió show y ambos comenzaron un amor oculto que duró hasta los últimos días de vida del artista. En el 2011 en el programa Tiene la palabra, Silvia reveló: “Yo tenía 32 años y me sentía como salvadora, tenía una cierta omnipotencia de decir ‘yo te voy a ayudar’. Estuvimos juntos hasta el último día. Era mucho más que un amor, algo que abarcó muchas cosas. Era un compañero, un amigo, un profesional que me dio lugar y me valoraba”.

Silvia Pérez y Alberto Olmedo en No toca botón//Youtube

Sivia Pérez su breve romance con Pablo Codevilla y su amor duradero con Federico Di Pasquale

También, Silvia Pérez tuvo una relación breve pero intensa con Pablo Codevilla cuando era considerada una de las "chicas Olmedo". Los dos quedaron flechados cuando compartían en Operación Ja Ja, el vínculo duró solo unos meses y fue interés en las revistas del corazón.

Sin embargo, ese noviazgo le trajo dificultades en el trabajo. “Tuvimos una relación buena, es una de las relaciones importantes en mi vida”, aseguró la actriz en una entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV) y agregó: “Me siento incómoda porque a raíz de nuestra separación, me prohibieron en Canal 13 y en Pol-Ka. Cada vez que entro a trabajar hago uno o dos capítulos y me sacan”.

Silvia Pérez//Instagram

Hoy, está en pareja con Federico Di Pasquale, un abogado con quien comparte su vida desde hace 15 años. Se conocieron en un local gastronómico de Las Cañitas, donde ambos estaban cenando con sus respectivos grupos de amigos. En ese instante, él 17 años menor que ella rompió el silencio y le confesó la atracción que sentía, comenzaron a hablar y así nació la relación.

Silvia Pérez y su actual pareja Federico Di Pasquale//Facebook

La historia de Silvia Pérez demuestra que, detrás de la figura pública, hay una mujer que ha tenido que afrontar pérdidas, aprendizajes y amores ocultos desde muy joven. En la actualidad, la artista tiene una pareja estable y supo construir una familia feliz y ensamblada con los dos hijos de él y su hija.