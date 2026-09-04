Luisana Lopilato, Rossella Della Giovampaola y Laurita Fernández anticipan la tendencia vichy con sus looks

Las primeros destellos de sol confirman que el clásico estampado de cuadros vichy regresa con fuerza para dominar las calles, los guardarropas más sofisticados y las propuestas estivales que ya marcan el pulso de la temporada. Figuras como Luisana Lopilato, Rossella Della Giovampaola y Laurita Fernández se adelantaron a los meses de calor y demostraron cómo llevar este diseño renovado con absoluta elegancia y frescura.

Rossella Della Giovampaola, Luisana Lopilato y Laurita Fernández: el arte de adaptar el vichy

Rossella Della Giovampaola deslumbró durante su paso por Italia con un impecable vestido largo confeccionado en tela vichy de tonalidad azul vibrante y blanca. La prenda presentaba un diseño romántico con escote cuadrado, mangas abullonadas cortas y una hilera de pequeños botones frontales que estilizaban su silueta de manera magistral.

Rossella Della Giovampaola apostó por el vichy en un vestido.

Para completar el estilismo de inspiración mediterránea, la socialité eligió accesorios de lujo sutiles: un bolso tipo tote en cuero suela de textura avestruz, gafas de sol negras de dimensiones generosas y sandalias planas metalizadas.

Por su parte, Laurita Fernández apostó por la frescura absoluta en su viaje a la costa italiana luciendo un top corto sin mangas en tono amarillo con tejido fruncido y volantes, acompañado por unos shorts blancos y un sombrero con cinta negra. La conductora demostró una gran versatilidad al incorporar este print en un estilismo veraniego y relajado frente a un paisaje costero imponente.

Desde Italia, Laurita Fernández impuso tendencia con una blusa amarilla.

En tanto, Luisana Lopilato se sumó a la fiebre de los cuadros con un estilismo muy personal e impregnado de frescura durante su paso por el streaming Olga. La actriz lució una camisa holgada de cuadros vichy clásicos en blanco y negro, ratificando su debilidad por este clásico atemporal

Luisana Lopilato con una camisa vichy oversized

Estampado Vichy: historia de un clásico y claves de estilo

El icónico estampado de finas cuadrículas bicolor nació originalmente en la Provenza francesa, específicamente en la localidad de Vichy, donde se utilizaba de manera masiva para la confección de manteles y servilletas campestres. Con el paso de las décadas, iconos indiscutibles del cine como Brigitte Bardot se encargaron de catapultarlo a la alta costura tras popularizarlo en vestidos veraniegos y faldas con vuelo. Lejos de quedar relegado al pasado, este diseño mantiene una vigencia absoluta gracias a su versatilidad innata para aportar un aire provenzal y refinado a cualquier indumentaria.

Brigitte Bardot, referente del estampado vichy

Otras celebrities que se sumaron al vichy fueron Delfina Blaquier quien adoptó unos pantalones amplios de cuadros vichy en tonos tierra con una destreza única, combinándolos con un crop top básico negro y un suéter de punto camel ligero dispuesto sobre los hombros.

Delfina Blaquier eligió el vichy en pantalones

Anita Espasandin incorporó esta misma trama geométrica en una camisa fluida de cuadros rojizos con divertidos parches decorativos y pantalones blancos anchos. A su vez, la pequeña Venezia Caniggia lució un tierno vestido rojo con volantes en los tirantes confeccionado en este mismo estampado durante un recorrido familiar.

Anita Espasandin con camisa vichy con parches

Las pasarelas y el street style confirman que la armonía monocromática y los complementos en fibras naturales son el secreto definitivo para elevar este print. Los bolsos de rafia, las sandalias de piel y la sutileza de los accesorios retro se consolidan como los aliados infalibles bajo el sol.

Venezia Caniggia con un vestido vichy

De esta manera, Rossella Della Giovampaola, Luisana Lopilato y Laurita Fernández confirman una vez más su estatus de referentes de estilo, transformando un estampado con historia en el auténtico talismán de la elegancia estival.