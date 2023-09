Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter los resultados de la autopsia de Silvina Luna, tras su muerte el pasado 31 de agosto de 2023.

El conductor de LAM subió algunos datos que dan cuenta de cómo fue el final de la ex Gran Hermano. "Se me revuelve el estómago leyendo como se practicó la autopsia y lo que encontraron. Es espeluznante. Hasta que no hay justicia, ni los muertos, ni las víctimas, ni sus seres queridos lograrán la paz", expresó Ángel de Brito al leer el documento.

Ángel de Brito compartió el documento oficial sobre los resultados donde dio datos específicos y médicos sobre lo que encontraron en Silvina Luna.

Luego, el jurado de Bailando 2023 reveló algunos de los daños que le causó a la actriz la operación de Aníbal Lotocki. "Tiene calificadas la mayoría de las arterias y los riñones ( nefrocalcinosis), además del hallazgo de material en glúteos y miembros inferiores", reprodujo el periodista.

Luego, Ángel de Brito contó cómo fue la muerte de Silvina Luna. "Murió por paro cardiaco, fallo multiorganico por sepsis y la causa que lleva a todo eso es la insuficiencia renal cronica con nefrocalcinosis", tiró.