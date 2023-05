El desgarrador testimonio de Stefy Xipolitakis sobre su enfermedad: “Hay que aprender a vivir con el dolor 24/7”

Stefy Xipolitakis es otra de las figuras que se suma a la gran lista de afectadas por las malas prácticas del cirujano plástico Aníbal Lotocki. Recientemente Silvina Luna compartió su delicado estado de salud y preocupó a todos, por lo que en Intrusos quisieron indagar en el estado actual de la hermana de Vicky Xipolitakis, ya que ella también denunció al médico por las consecuencias que le trajeron las operaciones que le realizó.

"Es muy feo, nos cambió la vida a todos, pero trato de poner alegría todos los días, para poder llevar las cosas adelante", comenzó explicando en la nota, solidarizándose con sus compañeras, como Silvina Luna o Virginia Gallardo, que incluso años después siguen sufriendo las secuelas.

Stefy Xipolitakis y Vicky Xipolitakis

"Yo sé que tengo algo que no era lo que pedí... es una bomba que me puede explotar", agregó Stefy Xipolitakis, luego ahondando en la enfermedad que todas las denunciantes sufren: "De hecho, la enfermedad crónica que todas tenemos se llama Asia, es una enfermedad crónica esa, que es que tenés dolores todo el tiempo. Hay que aprender a convivir con un dolor 24/7, de hecho, cuando estas tirado en la cama te sigue doliendo".

El notero entonces le consultó si era posible que su cuadro evolucione como el de Silvina Luna, quien actualmente está en diálisis. "Todos podemos llegar ahí, por eso yo vivo mi vida haciendo lo que me hace feliz", explicó Stefy Xipolitakis, remarcando: "También mi hermana está con esto, hay varios, en realidad son millones las personas que tienen esto puesto y todavía no saben".

Stefy Xipolitakis habló sobre Aníbal Lotocki y la tortura que le ocasionó

En Intrusos quisieron saber sobre la opinión que tiene Stefy Xipolitakis sobre el médico que la operó y le causó este problema de salud, respecto a la causa judicial que está avanzando. "No, que todo se encargue el abogado, yo ya no me hago mala sangre. No quiero... estuve muy torturada todos estos años, aprendí a revertir eso, bloqueándolo. De hecho, al principio no me podía bañar tocándome la zona, porque lo quería bloquear. Es un bloqueo que haces para poder sanar y seguir", expresó contundente, mostrándose muy afectada por el trauma y el dolor que le generó Aníbal Lotocki.

Para cerrar, el notero le preguntó si creía que la Justicia iba a ser favorable, a lo que Stefy Xipolitakis consideró: "Mirá, cuando decretaron el fallo, yo me puse a llorar porque lo reconocieron. Sí, son pocos años por todas las vidas que arruinó, obviamente, pero por lo menos tenemos una base para poder seguir peleando".

H.O