Silvina Scheffler, la exnovia de Nito Artaza, en terapia intensiva: la grave causa por la que está internada

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se encuentra revolucionado al trascender la noticia del delicado estado de salud que se encuentra atravesando Silvina Scheffler, exparticipante de Gran Hermano 2007 y exnovia de Nito Artaza. Según trascendió, La Profe estaría atravesando un grave diagnóstico que la mantiene internada en terapia intensiva desde hace ya una semana.

Silvina Scheffler, la exnovia de Nito Artaza lucha por su vida

Silvina Scheffler saltó a la fama en 2007 cuando fue una de las participantes más recordadas de Gran Hermano tras su llanto desconsolado por no poder tener sus cremas para las estrías. Desde que salió del certamen, logró posicionarse en el ambiente y comenzó una polifacética carrera como modelo, actriz, personal trainer y asesora de imagen. Desde 2014 forma parte de la planta permanente de trabajadores del Congreso Nacional con el cargo de asesora en el Senado.

En la actualidad, se desempeñaba en el ámbito administrativo, pero también como panelista de “Editando Tele” hasta que un severo cuadro clínico la llevó a quedar bajo estrictos cuidados médicos. En este contexto, Fede Flowers, a través de su cuenta X (ex Twitter) informó que la ex GH se encuentra “internada en terapia intensiva por leptospirosis. Está hace una semana en la clínica Bazterrica muy débil, tiene que recuperar y estabilizar los riñones”.

Para aquellas personas que desconocen el origen de esta enfermedad, el periodista explicó: “La leptospirosis es una patología producida por una bacteria que puede estar presente en la orina de ciertos animales como roedores, perros, vacas, cerdos, caballos y otros”.

El salto a la fama de Silvina Scheffler y su vínculo con Nito Artaza

La simpatía y el carisma de Silvina Scheffler la llevaron a formar parte del teatro de revista de las temporadas de verano. Allí conoció a Nito Artaza y comenzaron un romance que duró varios años. Incluso, en 2015, ambos participaron juntos del Bailando por Un Sueño siendo una de las parejas consagradas del medio.

Su vida mediática estuvo atravesada por algunas polémicas respecto a los cruces con otras vedettes y por su ruptura amorosa con el comediante. En ese tiempo, la prensa del corazón señaló que el humorista le habría sido infiel con Cecilia Milone.

Tras filtrarse el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en Casa Rosada, el nombre de la multifacética artista volvió a estar en el ojo público por el presunto cargo que le había gestionado Artaza en el Senado Nacional como asesora.

Hasta el momento, ni amigos cercanos ni familiares de Silvina Scheffler salieron a brindar declaraciones al respecto de esta información divulgada, manteniendo un prudente hermetismo sobre el estado de salud de La Profe. Se espera que en las próximas horas se extienda el parte médico para conocer la evolución de la exnovia de Nito Artaza, tras este devastador diagnóstico que la mantiene peleando por su vida.

