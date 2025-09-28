Nito Artaza rompió el silencio sobre las terribles acusaciones de Cecilia Milone: "La perdono"

La guerra entre Cecilia Milone y Nito Artaza está que arde. Luego de que saliera a la luz el amorío entre la cantante y el exintegrante del elenco del Club del Clan, se desató un verdadero escándalo mediático entre la familia del cantautor y la actriz. De acuerdo con el testimonio de Milone, el humorista la “utilizó” para casarse y mejorar su imagen en medio de una “campaña política”. Ante estas duras declaraciones, fue el ex Senador Nacional quien se pronunció al respecto y, aunque manifestó un cierto fastidio, respondió a las acusaciones de su ex: "Yo no quería casarme".

Cecilia Milone | Instagram

Nito Artaza perdonó a Cecilia Milone

Cecilia Milone y Nito Artaza tuvieron un romance que duró 24 años. Los actores, que no tuvieron ningún hijo en común, lograron convertirse en una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente artístico. Pero, al parecer, no todo era color de rosas. Puertas adentro, la cantante manifestó haber caído “en un infierno” luego de casarse. "Celos excesivos" y una "decepción" mutua llevaron a la debacle de un romance que traspasaba los escenarios.

Esta tarde, el comediante fue abordado por Infama (América TV) donde apeló al humor para referirse a los fuertes dichos de su exesposa en el programa radial que conduce Juan Alberto Mateiko. “Sinceramente no tengo ningún comentario para hacer sobre eso”, comenzó diciendo en referencia al descargo de la productora por una presunta manipulación en plena candidatura política. “Nosotros nos conocemos desde hace años con Cecilia. Fue una decisión de los dos casarnos casualmente… no el matrimonio… sino la pareja en sí fue una decisión que iba a ser definitiva”, dije en referencia a los anhelos que tenían de vivir una vida juntos. “Después ella se decepcionó por algo y la respeto”, aseguró. No obstante, aclaró: “Ambos nos decepcionamos”, dejando entre ver los conflictos que había en la convivencia.

Acto seguido, lanzó un duro revés contra la presunta examante de Chico Novarro: “Yo no quería casarme porque a mí no me parece. Es como saber que vas a estrellarte contra la pared, pero lo hacés igual porque es un sentimiento hermoso y ambos lo decidimos hacer”. Entre risas, pero adoptando una actitud reflexiva, exclamó: Yo la perdono. Sinceramente la perdono desde el fondo de mi corazón”. Además, se animó a expresarle sus deseos: “Que recupere esa alegría, esa autonomía, esa sonrisa que tiene ella…”.

Respecto a la entrevista que tuvo Milone con Canosa donde reveló la relación clandestina con Artaza a la cual fue “presionada psicológicamente”, aseguró: “No tengo ningún comentario que hacer más que mandarle de todo corazón el deseo de que sane y de que sea muy feliz. Que evolucione…”. Finalmente, mostró su faceta espiritual y empática: “Deben de ser parte de sus cambios en su vida que son absolutamente respetables. Déjenla ser feliz y que ella también replantee algunas cuestiones que está diciendo. Las puede replantear desde el respeto”. Para el entrevistado, su expareja habla “desde el dolor”.

Nito Artaza y Cecilia Milone | Instagram

Ante la pregunta de si había sido él el que filtró el romance entre Chico Novarro y Cecilia Milone, Nito Artaza exclamó: “Eso no lo sé yo. Si es así, no me consta. Eso es un problema de su vida. Yo no puedo hablar del pasado de ella. Nada que ver”. De esta manera, se desentendió completamente de los señalamientos que le realizó quién fuera su compañera de vida por más de dos décadas.

NB