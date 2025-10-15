Nito Artaza confirmó su nuevo romance: quién es la empresaria que lo conquistó

Nito Artaza atraviesa una nueva etapa personal, lejos de los escándalos y más cerca de la calma. El actor, productor y exsenador nacional, que lleva más de tres décadas de carrera en el teatro y la política, parece haber encontrado nuevamente un motivo para sonreír fuera del escenario. Luego de meses centrado en su trabajo y en su agenda profesional, el humorista volvió a ser protagonista de las noticias de espectáculos por un tema vinculado a su vida sentimental.

Nito Artaza

Quién es la mujer que conquistó a Nito Artaza

En A la Tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América TV, los panelistas sorprendieron a la audiencia con una revelación que rápidamente se volvió tema de conversación. “Un famosísimo galán está en pareja”, adelantaron en el piso antes de dar el nombre. Minutos más tarde confirmaron que se trataba de Nito Artaza y mostraron una imagen del artista acompañado por una mujer durante una cena romántica. Según detallaron, la nueva pareja del productor se llama Claudia, es empresaria, tiene bajo perfil y mantiene una relación con él desde hace dos meses. “Está disfrutando de la vida”, remarcaron en el programa, donde también mostraron un video del comediante relajado, cantando y sonriendo frente al mar.

La noticia llega después de un año de transición para Nito, que en 2024 enfrentó la separación definitiva de la actriz Cecilia Milone, con quien compartió más de veinte años de historia. En aquel momento, el productor había decidido hablar públicamente sobre su ruptura en el ciclo +Caras, donde se mostró reflexivo. “Me parece natural que una pareja viva un tiempo y después se separe”, dijo entonces.

Nito Artaza

Con la franqueza que siempre lo caracteriza, el artista también analizó las razones personales que lo llevaron a tomar distancia: “El problema que tengo es la falta de compromiso con la pareja. Desde el principio les digo que es un plazo fijo que termina; entonces, boicoteo la relación de entrada”.

Hoy, alejado de los conflictos y enfocado en proyectos teatrales, Nito Artaza parece haber encontrado un nuevo equilibrio junto a Claudia. En este nuevo capítulo, el artista elige la discreción, la compañía y una vida más serena. Según se pudo ver en las imágenes recientes de él en sus vacaciones, se lo pudo ver contento y disfrutando de este nuevo ciclo.

