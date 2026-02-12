Sofi Gonet respondió los rumores de "acomodo" de MasterChef Celebrity y el pedido de su salida de la competencia

Sofía Gonet demuestra en cada emisión de Masterchef Celebrity (Telefe) que tiene carácter y que las críticas que recibe por su participación no la afectan. Sin embargo, en las últimas horas, fue tildada de estar "acomodada" en el reality de cocina debido a que sigue avanzando con firmeza. Lejos de dejar pasar esta versión, la joven salió con los tapones de punta y contestó al respecto.

La reacción de Sofi Gonet ante el pedido de "se tiene que ir" de Masterchef Celebrity

Sofía Gonet, más conocida como “La Reini” en redes sociales, quedó en el centro de la polémica en MasterChef Celebrity luego de que comenzaran a circular versiones que la señalan como una participante “acomodada” dentro del certamen. Las críticas surgieron principalmente en X (ex Twitter) e Instagram, donde parte de la audiencia empezó a cuestionar su continuidad en el programa culinario.

Lo llamativo es que, en las primeras galas, la influencer había sido considerada una de las grandes revelaciones de la temporada. Su soltura frente a cámara y sus platos bien resueltos la posicionaron rápidamente como una de las favoritas. Sin embargo, con el correr de las semanas, el entusiasmo inicial dio paso a una mirada mucho más crítica por parte de algunos televidentes.

Sofía Gonet

Además, el clima en redes se tornó más intenso a medida que también crecían las polémicas en torno a su vida personal, como lo que sucedió con su expareja Homero Pettinato. Así, cada devolución positiva del jurado comenzó a ser puesta bajo la lupa por quienes sostienen que existiría un supuesto favoritismo hacia ella. De hecho, en este último tiempo, Sofía Gonet se encargó de ser el centro de atención con sus looks y, lejos de conectar con los usuarios, esto terminó por alimentar los rumores de acomodo en su contra.

Como era de esperarse, la Reini estuvo atenta a cada comentario que recibe a diario ya que su fuente de trabajo también pasa por la imagen que muestra en las plataformas. Por esta razón, decidió no quedarse callada y responder de manera directa a un usuario que le escribió: “Lo siento pero te tenés que ir. Mucho acomodo”. El mensaje estuvo acompañado de una foto de la joven probando una cookie de vainilla y dulce de leche de su propio emprendimiento.

La respuesta de Sofía Gonet a una usuaria que la trató de estar "acomodada" en Masterchef Celebrity

“¿Qué culpa tengo de cocinar bien? Y estar estudiando cocina hace 6 meses todos los días”, replicó la participante, dejando en claro que atribuye su permanencia en el ciclo a su formación gastronómica y desempeño frente a las hornallas. Con este mensaje, Sofía Gonet despejó todo tipo de especulaciones y aclaró que su continuidad se debe a su propio mérito.

La respuesta de Sofía Gonet a una usuaria que la trató de estar "acomodada" en Masterchef Celebrity

Su respuesta no pasó inadvertida y generó una catarata de reacciones. Mientras algunos seguidores la defendieron y destacaron su esfuerzo, otros redoblaron las críticas y sostuvieron sus sospechas. "No se metan con la Reini", "Llegaste re lejos, así que mala no sos. Por lo menos no te robaste una buttercream", "No tenes la más pura idea de lo que es cocinar y tomar 6 meses de clases", "Vamos reini, sos la mejor", "¿6 meses no será mucho?", fueron algunos de los tantos comentarios que recibió su descargo.

De esta manera, Sofi Gonet respondió los rumores de "acomodo" de MasterChef Celebrity y el pedido de su salida de la competencia con un mensaje donde defendió su lugar en el reality y reveló por qué logra pasar cada desafío, cautivar al exigente jurado y seguir en el ciclo de Telefe.