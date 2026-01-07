Sofi "La Reini" Gonet volvió a quedar en el centro de la escena con un cambio de look tan extremo como inesperado. En la previa de una nueva gala de MasterChef Celebrity (Telefe), la influencer sorprendió al mostrarse completamente rapada y, como era de esperarse, las redes sociales estallaron con memes, burlas y comentarios irónicos, especialmente en X (ex Twitter).

Sofi "La Reini" Gonet se sometió a un rotundo cambio de look para impresionar a Germán Martitegui y estallaron los memes

Horas antes del comienzo del programa, la propia Sofía "La Reini" Gonet fue quien anticipó lo que se venía con un posteo que no pasó desapercibido. Junto a dos imágenes en las que se la ve "pelada", maquillada y con un look ultra producido, escribió: "Hoy les toca soportar". El mensaje acumuló cientos de miles de visualizaciones y dejó en claro que el cambio no fue casual.

El impactante cambio de look de Sofía "La Reini" Gonet

Según ella misma explicó en el reality, el radical makeover tenía como objetivo impresionar a Germán Martitegui. Sin embargo, lejos de generar admiración generalizada, la transformación se convirtió rápidamente en material de meme. Comparaciones, chistes y comentarios filosos inundaron la red social, donde "La Reini" volvió a demostrar que es una fábrica constante de contenido viral.

Dentro del estudio, el look de Sofi no pasó inadvertido y fue tema de apertura. "Voy a darle la bienvenida a los protagonistas de esta noche. ¡Víboras adelante!", lanzó Wanda Nara apenas comenzó la gala, mientras la cámara enfocaba a “La Reini”, que no tardó en explicar su transformación. "Hoy soy Germán Martitegui", anunció, entre risas, dejando en claro que se trataba de un homenaje.

Más tarde, la participante agregó: "Es un homenaje para Martitegui y también para Moria Casán, por su libro Memoria. Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades".

Por su parte, Germán Martitegui mencionó: "Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica sin pelo logre eso". Sofi "La Reini" Gonet, agradecida, cerró con humor: “Espero que me traigas suerte en la cocina, como meterme en el personaje y poder cocinar algo bien rico, como hacés vos”.

Los mejores memes del nuevo look de Sofi "La Reini" Gonet en MasterChef Celebrity

