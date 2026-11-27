Lejos de las transformaciones discretas, Sofía Gonet, más conocida como “La Reini”, decidió patear el tablero y renovar por completo su imagen. A través de un video que compartió con su comunidad digital, la creadora de contenido mostró el paso a paso de una jornada intensa en la peluquería. Con la mirada puesta en los desafíos que se aproximan, dejó en claro que su pelo necesitaba acompañar este presente de renovación, abandonando el tono negro que la identificó durante tanto tiempo para dar paso a una melena luminosa y con mucha actitud.

La Reini: La aventura de dejar el negro y el secreto detrás de su nueva melena

El proceso no resultó sencillo, pero Sofía Gonet lo encaró con entusiasmo y complicidad junto a su estilista. Apenas arrancó la grabación, advirtió a sus seguidores sobre lo que se venía: “No entienden lo que me hicieron en la peluquería. Hola reinis, hoy me van a acompañar a cambiarme el look. Volví de viaje, está por empezar un nuevo año, una nueva etapa, nuevos proyectos, así que sentí que era el momento ideal para cambiar mi pelo”.

La Reini dejó atrás el pelo negro

Para alcanzar el tono buscado, el equipo enfrentó uno de los mayores retos de la colorimetría. “El cabello negro ya cumplió su ciclo, pero hay un problema: es el color más difícil de sacar”, explicó Gonet mientras mostraba las primeras mechas cubiertas con papel aluminio. La decoloración exigió extrema cautela y seguimiento constante para proteger la fibra. “Lo primero que hicimos fue decolorar con muchísimo cuidado y prestando mucha atención a cómo reaccionaba mi pelo. Y sí, todo esto que van a ver es literalmente confiar en el proceso”, relató.

Una vez lograda la base necesaria, llegó el momento de armar la fórmula exacta. “Mi peluquero hizo una especie de pócima de tinturas para lograr un color que es muy parecido a mi natural. Y yo lo quería largo, así que después sumamos las extensiones”, contó sobre las cortinas de pelo que aportaron volumen y largo, sin dejar de aclarar: “Que no se asusten, también las emparejamos con el color del pelo”. Lejos de buscar un bloque uniforme, apostaron por el movimiento visual: “No teníamos ganas de hacer un pelo totalmente homogéneo. Queríamos que tenga distintos colores, iluminación, profundidad y con mucha paciencia y cuidado lo logramos”. Al final del video, preguntó con complicidad: “¿Qué opinan?”.

El pelirrojo: Un color con historia, magnetismo y las famosas que marcaron el camino

La elección Sofía Gonet se suma a una corriente estética que pisa cada vez más fuerte. Aunque el pelirrojo fue durante mucho tiempo una tonalidad muy estigmatizada, con el paso del tiempo —y con fuerte impulso del cine— construyó un simbolismo cargado de sensualidad, erotismo y presencia magnética. Hoy representa mucho más que un simple cambio de tinte: es una apuesta audaz que conecta con una mirada más expresiva y natural de la belleza.

Eva De Dominici, Tini Stoessel y Coty Romero pasaron por el pelirrojo

En el plano local, varias figuras de la música y la actuación ya se animaron a este registro y demostraron su versatilidad. Oriana Sabatini y Coty Romero lucieron variantes en tonos borgoña y cereza oscuro que potenciaron el color claro de sus ojos, mientras que La Joaqui eligió un cobrizo violáceo con flequillo recto bien marcado. Por su parte, Ángela Torres llevó una cabellera larga y ondulada en un naranja vibrante de alto impacto.

Otras referentes optaron por matices más cálidos o rojizos puros. Tini Stoessel apostó en su momento a un rojo intenso de impronta urbana, Eva De Dominici lució un cobrizo cálido y elegante, y Natalia Oreiro se afirmó como una de las máximas exponentes de esta paleta, con ondas cobrizas luminosas y llenas de estilo.

Natalia Oreiro tuvo varias etapas con este color

Claves para mantener el cobrizo y el cierre de una transformación total

Quienes se suman a los tonos rojizos saben que el compromiso continúa después de salir del salón. Al tratarse de pigmentos que tienden a perder intensidad con facilidad, la rutina diaria resulta decisiva para conservar el brillo y la vibración del color. Los consejos clave para sostener el tono impecable incluyen:

*Usar mascarillas específicas en casa: Aplicar tratamientos formulados para cabellos cobrizos o teñidos ayuda a mantener el brillo y la fuerte vibración de un color tan intenso y apasionante.

Ex pelirrojas: Oriana Sabatini, La Joaqui y Angela Torres

*Lavar con agua tibia o fría y espaciar los lavados: El agua muy caliente abre la cutícula y acelera la pérdida del pigmento; alternar con champú en seco ayuda a prolongar la frescura.

*Sumar protección térmica y solar: Reducir el uso excesivo de calor y aplicar protectores evita que los reflejos cobrizos pierdan luminosidad o se apaguen antes de tiempo.

Con una melena larga, llena de matices y a tono con su nueva etapa, Sofía Gonet volvió a demostrar su instinto para captar tendencias y reinventarse ante su comunidad, cerrando su aventura en la peluquería con la sonrisa de quien estrena look y energía renovada.