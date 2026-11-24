Hay prendas que parecen destinadas a regresar cada cierto tiempo y los pantalones capri son una de ellas. Con su característico largo poe debajo de las rodillas, este diseño que tuvo su gran momento durante los años 2000 vuelve a ganar protagonismo en la moda internacional. Después de varias temporadas de apariciones tímidas, las pasarelas europeas de primavera-verano 2026 terminaron de confirmar su regreso y las famosas argentinas ya comenzaron a incorporarlo a sus looks. Ángela Torres, Sofía Gonet y Lola Latorre son algunas de las referentes locales que apostaron por ellos en los últimos días.

Aunque muchos los asocian directamente con la estética de principios de siglo, los pantalones capri tienen una historia anterior. Su origen moderno se remonta a fines de los años 40, cuando la diseñadora Sonja de Lennart creó un modelo de largo reducido que se convirtió en un símbolo de estilo durante las décadas siguientes. En los años 80, Lady Di fue una de sus grandes impulsoras y los incorporó a su vestidor en distintas oportunidades, con combinaciones que demostraban su versatilidad. Más tarde, durante los 2000, figuras como Madonna, Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker volvieron a ponerlos en el centro de la escena.

Lady Di fue una de las grandes referentes de los pantalones capri en los años 80 y los convirtió en un sello de su estilo.

Lola Latorre apostó por los capri estampados en Alcorta Edition

Una de las que se sumó a la tendencia fue Lola Latorre, quien eligió una versión estampada para asistir a una nueva edición de Alcorta Edition. El evento, que se realizó el pasado jueves 12 de noviembre en Alcorta Shopping, reunió a distintas figuras del espectáculo y la moda, que anticiparon algunas de las propuestas que marcarán la próxima temporada.

La influencer llevó unos pantalones capri ajustados con estampa vichy en rojo y blanco, una combinación que recupera el espíritu retro de la prenda y suma un toque de color al conjunto. Los combinó con una musculosa beige de escote redondo, de líneas simples y calce al cuerpo, que permitió dejar el protagonismo en el estampado.

Lola Latorre se sumó al regreso de los capri con un modelo estampado, que combinó con una musculosa y zapatos al tono.

Para completar el estilismo, eligió sandalias rojas de taco alto y pulsera al tobillo, en sintonía con los tonos del pantalón. También sumó un collar plateado delicado, reloj y anillos. Una propuesta que demuestra que los capri pueden convertirse en los protagonistas de un look de verano.

Ángela Torres recuperó la estética de los 2000 con un capri de satén

Ángela Torres también confirmó el regreso de la prenda, pero con una versión de impronta nocturna. La cantante eligió unos pantalones capri negros para asistir al primer show del Quimera Tour de María Becerra, que tuvo lugar el viernes 13 de noviembre en el Movistar Arena.

La artista apostó por un modelo de satén negro, tiro bajo y calce ajustado, que termina apenas debajo de las rodillas. Para acompañarlo, llevó un top de satén color ciruela, sin mangas, con escote en V profundo y un diseño entallado en la cintura. Las dos prendas compartieron el acabado brillante, aunque se diferenciaron por sus tonalidades.

Ángela Torres apostó por unos capri negros de satén y un top color ciruela para asistir al primer show de María Becerra.

El conjunto se completó con stilettos negros de punta afinada y taco alto, que dejaron el empeine al descubierto y acompañaron el largo característico del pantalón. Con ondas amplias en el pelo, sombra plateada en los ojos y argollas con brillantes, la artista consiguió un estilismo que recuperó varios de los códigos de la moda de principios de siglo.

Sofía Gonet llevó los pantalones capri durante su viaje a París

Por su parte, Sofía Gonet eligió una versión más urbana y descontracturada durante su estadía en París. La influencer posó en las calles de la capital francesa con unos capri negros ajustados, que combinó con una remera negra estampada.

El detalle que transformó el conjunto fue un abrigo de pelo largo en tono gris topo, de textura voluminosa, que llevó abierto sobre los hombros. Como accesorios, sumó una cartera Louis Vuitton con monograma, anteojos de sol negros de formato XL y zapatos negros de punta fina con taco alto y detalles metálicos. La propuesta combinó prendas de inspiración casual con complementos más elegantes y mostró otra manera de incorporar esta silueta al guardarropa cotidiano.

La influencer sumó anteojos XL y una cartera de lujo para completar su estilismo urbano en las calles parisinas.

De las pasarelas internacionales al guardarropa de las famosas

El regreso de los pantalones capri no es una coincidencia. Firmas como Versace, Carolina Herrera, Isabel Marant y Elisabetta Franchi los incluyeron en sus colecciones primavera-verano 2026, mientras que las propuestas para 2027 anticipan nuevas versiones con volados, flecos, frunces, bordados y detalles de croché.

Los capri se posicionan nuevamente entre las prendas protagonistas de la temporada.

Así, el clásico pantalón pirata vuelve a instalarse en la conversación fashionista, aunque esta vez con más posibilidades para experimentar con texturas, largos y terminaciones. Desde el estampado vichy de Lola Latorre hasta el satén de Ángela Torres y la combinación urbana de Sofía Gonet, las argentinas ya encontraron distintas formas de recuperar uno de los íconos de los 2000.