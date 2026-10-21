Sofía Gonet mostró el living de su casa: estilo romántico, monocromático y un novedoso florero de cristal

Sofía Gonet conocida como “La Reini” compartió con sus seguidores de redes sociales una vista de uno de los ambientes principales de su casa y dejó ver una decoración marcada por la simpleza, los tonos suaves y algunos detalles románticos. La influencer mostró el living, un espacio moderno y acogedor en el que predominan los colores neutros y un florero de cristal muy original.

Sofía Gonet abrió las puertas de su living

Sofía Gonet no tiene filtros a la hora de revelar aspectos importantes de su vida y esta ocasión no fue la excepción, ya que a través de sus redes sociales dejó ver uno de los espacios centrales de su casa de Buenos Aires, el living. Allí la influencer se sentó con su computadora y reveló el mobiliario, diseño y detalles que llamaron la atención.

Sofía Gonet

Según se puede apreciar en las imágenes compartidas por La Reini la sala es monocromático, romántico y equilibrada. Este sector está equipado con un sofá esquinero de color beige, elegido como pieza central del lugar. Sobre el sillón se destacan varios almohadones con estampado de cuadros en una paleta de tonos neutros, un recurso que aporta textura y calidez sin romper con la estética general del lugar.

Frente al sofá se ubica una mesa de centro clara, cuya tonalidad acompaña las paredes y el resto del mobiliario. La elección de colores claros genera una sensación de amplitud y refuerza el estilo monocromático que caracteriza al ambiente. A pesar de la sobriedad de la propuesta, el espacio conserva una apariencia confortable y personal.

Así es el living de Sofía Gonet

El detalle que más llamó la atención del living de La Reini fue el florero romántico ubicado sobre la mesa central. Se trata de una pieza de cristal transparente con un diseño curvo y una base de formas onduladas, que suma un toque original a la decoración. Su estructura permite que el recipiente se convierta en un objeto destacado, incluso dentro de una ambientación de líneas simples.

Sofía Gonet compartió detalles de su habitación principal y sorprendió con un baño inteligente

En otras oportunidades, Sofía Gonet compartió detalles de su casa permitiendo que sus seguidores conozcan dos espacios privados. El primero su habitación principal siguiendo el estilo monocromático y el segundo el baño inteligente, una propuesta distinta a la que acostumbramos a ver en casas comunes.

De acuerdo a la revelación de La Reini en sus cuentas de TikTok e Instagram, se puede ver un dormitorio con un balcón amplio y en el interior, hay una cama equipada con un somier y un respaldo acolchado. La habitación también cuenta con un enorme espejo y un vestidor, que suma practicidad y permite mantener organizada la ropa y los accesorios.

Sofía Gonet abrió las puertas de su casa y mostró su living en las redes sociales

Por otro lado, en uno de sus videos de TikTok, Sofía Gonet mostró su original baño. Allí se encuentra un inodoro inteligente, una incorporación que ya parece formar parte de las comodidades de la vivienda. Este elemento tiene distintas funciones automatizadas y tecnológicas que despertaron la curiosidad de quienes seguían el video.

Según contó la influencer, la tapa se levanta automáticamente cuando detecta que una persona se acerca. Además, el inodoro incluye un control remoto con botones para activar diferentes opciones, entre ellas la salida de agua y aire y conexión con spotify para poder escuchar música mientras se permanece en el baño.

Así es el baño de Sofía Gonet

De esa manera, Sofía Gonet con sus publicaciones permitió que sus seguidores descubran algunos sectores de su hogar como el living, la habitación y el baño. La propiedad de La Reini combina confort, romanticismo, diseño y dispositivos innovadores, uno de los lujos de su vivienda.