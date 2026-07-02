Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, mostró los países en los que vivió por los hijos de Marley

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka, acompañó a la familia en numerosos viajes que la llevaron a recorrer distintos países y ciudades emblemáticas. Su rol se consolidó como parte esencial de la rutina diaria de los niños, participando en actividades educativas y recreativas en cada destino. Con cada experiencia sumó momentos que reflejan la diversidad cultural de los lugares visitados, adaptándose a escenarios muy diferentes. El recorrido muestra cómo su tarea se integra en un estilo de vida marcado por vuelos por todo el mundo.

Desde Argentina hasta Qatar: Sofía, la niñera de Mirko y Milenka, mostró todos los lugares a los que viajó con los niños

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka, se convirtió en una presencia constante en los itinerarios internacionales de la familia, formando parte de un recorrido que abarca paisajes naturales, capitales europeas y eventos de gran magnitud. Su participación en cada viaje refleja la importancia de su acompañamiento en la vida cotidiana de los niños, combinando cuidado y aprendizaje en entornos variados. Con cada destino, la maestra sumó experiencias que enriquecen su historia personal y profesional.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Desde hace años que la niñera acompaña al conductor en sus múltiples compromisos y, en ese recorrido, compartió experiencias únicas junto a los niños. La joven maestra jardinera mostró recientemente un repaso de los países en los que vivió y trabajó, revelando cómo su rol la llevó a recorrer destinos tan diversos como capitales europeas, paisajes naturales, eventos deportivos y parques temáticos. Uno de los primeros recuerdos que compartió fue el reencuentro con el primer hijo del humorista en la Patagonia argentina.

Mientras se encontraban en el sur del país, Sofía Chiodi y Mirko disfrutaron de la gastronomía local y de momentos tranquilos a orillas de un lago rodeado de bosques. Luego, la ruta se trasladó a Europa, con paradas en Berlín, Madrid y la región de Puglia en Italia. Allí, acompañó al pequeño en paseos urbanos, celebraciones familiares y juegos en aguas turquesas, incluso con la participación del chef Donato de Santis en una cena especial. Londres fue otro de los destinos destacados, con imágenes nocturnas frente al emblemático Tower Bridge.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

La experiencia también incluyó viajes vinculados a grandes eventos deportivos. En Qatar, Sofía estuvo presente durante el Mundial de Fútbol 2022, acompañando a la familia en estadios y celebraciones. En Estados Unidos, los destinos fueron variados, desde Aspen, con sus paisajes nevados; Los Ángeles, con la icónica vista del cartel de Hollywood; hasta México, donde el primer hijo de Marley disfrutó de personajes infantiles en el parque temático de Nickelodeon. Cada lugar sumó anécdotas que reflejan la dinámica con niños y la importancia de su rol.

De Estados Unidos a Europa: los increíbles viajes de Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka

En otro video, Sofía Chiodi mostró cómo el itinerario de uno de sus viajes inició desde Madrid hacia Argentina, donde logró una conexión inmediata con Mirko. A partir de allí, se inició una aventura de tres meses con un ritmo vertiginoso, mudándose de destino prácticamente cada semana. La primera parada fue Nueva York, donde la velocidad de la ciudad representó un desafío, pero también una oportunidad para que el pequeño practicara inglés en los parques locales.

Las imágenes continuaban mostrando días de playa y pileta en Miami, además de visitas a figuras reconocidas del espectáculo argentino. Luego, Las Vegas y Los Ángeles sumaron experiencias únicas, como la primera cena de Acción de Gracias que la niñera celebró junto a Marley y sus hijos. El cierre de esta etapa en Estados Unidos fue en los parques de Disney, con acceso preferencial a las atracciones y momentos inolvidables para los más pequeños.

La segunda parte del viaje los llevó nuevamente a Europa. Barcelona fue la primera parada, con recorridos por plazas. En Madrid, Sofía Chiodi y Mirko hicieron base por más de una semana, lo que permitió reencontrarse con amigos y realizar escapadas a ciudades cercanas como Toledo, Salamanca y Cuenca. Durante estos trayectos, las rutinas se mantuvieron, incluyendo prácticas de idioma alemán para el niño. La travesía finalizó en París y luego en Bilbao, donde aprovecharon las instalaciones de los hoteles a pesar del clima adverso.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko y Milenka, recorrió un itinerario internacional que combina naturaleza, grandes capitales, eventos deportivos y parques temáticos. Su rol dentro de la familia de Marley la llevó a vivir experiencias únicas, siempre acompañando a los niños en cada destino y adaptando las rutinas a los distintos escenarios. Con un recorrido que abarca América, Europa y Medio Oriente, la maestra jardinera se consolidó como una presencia constante en la vida de los hijos del conductor.

VDV