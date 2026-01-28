La nueva vida de Sofía, la niñera de Mirko que dejó de viajar por el mundo para seguir sus sueños en España

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, inició una nueva etapa marcada por un cambio que la llevó de los viajes constantes a un proyecto personal en Madrid. Su historia refleja una transición que combina recuerdos de experiencias únicas con la construcción de un espacio propio que la impulsa a cumplir su sueño.

Sofía, la niñera de Mirko que dejó atrás los viajes para cumplir su sueño

Sofía, la niñera de Mirko, dejó atrás la rutina de aeropuertos y destinos internacionales para dar forma a un sueño en España. Hoy su vida transcurre en Madrid, donde un emprendimiento pensado para los más pequeños se convirtió en su presente y en el inicio de una nueva etapa. La decisión de cambiar de rumbo la conecta con un proyecto que refleja su vocación.

Sofía, la niñera de Mirko

Tras años de acompañar a Marley en el programa Por el Mundo (Telefe) y cuidar al primer hijo del conductor, la joven dejó atrás la rutina de aeropuertos, hoteles y grabaciones para instalarse en España y abrir su propia juguetería en Madrid, a la que llamó Raymi. “Yo soy Sofi y esta es mi juguetería. Pero antes de tenerla tuve uno de los trabajos más divertidos”, contó.

“Fui niñera viajando por el mundo en un programa de televisión. Recorrimos Estados Unidos, estuvimos en México, París, Italia, norte y sur de España, fuimos a Catar al mundial de fútbol, a la Copa América, Gibraltar, Berlín y el sur de Argentina, y seguro que me estoy olvidando de muchos más”, cuenta Sofía con una sonrisa que refleja la intensidad de aquellos años.

Durante el tiempo que trabajó junto a Marley, la joven se convirtió en parte de la dinámica del programa y en una figura cercana para el público. Su rol como niñera de Mirko la llevó a vivir experiencias únicas, desde recorrer ciudades emblemáticas hasta asistir a eventos deportivos internacionales.

El presente de Sofía cumpliendo su sueño en España

La decisión de instalarse en Madrid no fue casual. Sofía recorrió varias veces España durante sus viajes y encontró allí un lugar que la inspiraba. La capital española le ofrecía la posibilidad de combinar su experiencia con niños y su deseo de emprender. Así nació Raymi, un espacio pensado para que los más pequeños encuentren juguetes que estimulen la creatividad y el juego libre.

La juguetería de Sofía, la niñera de Mirko

La juguetería se convirtió en el reflejo de una nueva etapa. Con estanterías llenas de colores, muñecos, juegos de construcción y propuestas educativas, la exniñera de Mirko logró materializar un sueño que había imaginado durante años. La apertura de Raymi marcó una etapa que Sofía encara con entusiasmo.

Aunque ya no forma parte de los viajes televisivos junto a Marley y Mirko, Sofía mantiene el recuerdo de aquellos años como una experiencia única. Hoy, su presente está ligado a la construcción de un emprendimiento que lleva su sello personal y que representa un gran sueño que cumplió con el correr de los años.

Sofía, la niñera de Mirko

Sofía Chiodi, la niñera de Mirko, transita una nueva etapa en su vida. Dejó atrás los viajes por el mundo cuidando al pequeño y acompañando a Marley, para cumplir su sueño en España. La apertura de su juguetería Raymi en Madrid marcó el inicio de un capítulo distinto en su día a día, donde cada paso refleja el cambio de rumbo elegido.

VDV