La divertida tarde de Milenka y Mirko en una plaza de Estados Unidos para enfrentar el calor: chapuzones y ternura

Marley volvió a cautivar a sus seguidores de las redes sociales con un tierno video en el que sus hijos, Mirko y Milenka, son protagonistas de una adorable escena. Los pequeños disfrutaron de una divertida tarde en una plaza estadounidense y el conductor no dudó en grabar este instante.

Marley compartió la escena más tierna de sus hijos Mirko y Milenka en Estados Unidos

Mientras Marley continúa con la cobertura del Mundial 2026 para Por el Mundo Mundial (Telefe), sus hijos disfrutan del verano estadounidense. Esta vez, los pequeños jugaron en una plaza y el clip no tardó en cosechar una lluvia de "likes" en poco tiempo.

Instalado en suelo estadounidense para recorrer distintas ciudades como parte de la cobertura especial, Marley convirtió esta experiencia en unas vacaciones inolvidables para sus hijos, Mirko y Milenka, quienes lo acompañan en cada destino. A través de las redes sociales, el conductor suele compartir algunos de los momentos más especiales del viaje y, en las últimas horas, enterneció a sus seguidores con un posteo muy especial.

Marley junto a Mirko y Milenka

En el video que subió a la cuenta de Instagram de Milenka se puede ver a la pequeña disfrutando de una calurosa jornada al aire libre junto a su hermano Mirko. Ambos con looks frescos y veraniegos juegan felices, sonrientes y relajados en una plaza. Lo que más llamó la atención es que se encuentran descalzos mientras saltan y recorren una superficie baja que contiene agua. Este instante resultó un momento inolvidable para el propio Marley, por lo que no dudó en grabarlos y atesorar para siempre este recuerdo.

Sin dudas, la filmación muestra una escena llena de complicidad y diversión entre los hermanos. Además, refleja la excelente relación que mantienen los hermanos, quienes comparten cada aventura durante el recorrido por Estados Unidos. Así, entre chapuzones, carcajadas y miradas cómplices, ambos aprovecharon las altas temperaturas para refrescarse y vivir una tarde de juegos que rápidamente conquistó a los usuarios.

Tal como se puede ver en la publicación, Mirko y Milenka también se encuentran acompañados por Sofía Chiodi, la niñera que los cuida y los acompaña en este viaje, quien se convirtió en una figura fundamental en la crianza de los hijos de Marley.

Quién es Sofía Chiodi, la niñera que cuida a Mirko y Milenka

La relación entre Sofía Chiodi y la familia de Marley trascendió hace tiempo el plano laboral. La mujer es profesora y fue contratada originalmente para acompañar a Mirko durante los numerosos viajes del presentador de Por el mundo con el objetivo de garantizar la continuidad de sus aprendizajes mientras conocía distintos países.

Con el paso de los años, el vínculo se fortaleció hasta convertirse en una relación de enorme afecto y confianza. Después de más de cinco años compartiendo experiencias, Sofía Chiodi pasó a ser una persona indispensable en la vida cotidiana del pequeño.

Sofía Chiodi junto a Mirko

Con Milenka, la historia comenzó un poco más tarde. Cuando nació la beba, Sofía Chiodi se encontraba viviendo en España y no pudo acompañar sus primeros meses de vida. Sin embargo, el reencuentro en Estados Unidos permitió que construyeran rápidamente un vínculo basado en el cariño, los juegos y la complicidad, el mismo que desde hace tiempo caracteriza su relación con Mirko.

De esta manera, mientras Marley continúa recorriendo las distintas sedes mundialistas, sus hijos Milenka y Mirko protagonizaron una divertida tarde en una plaza de Estados Unidos donde enfrentaron el calor con chapuzones y ternura. Un momento que les permitió disfrutar de lo simple y conocer un nuevo parque junto a su niñera.