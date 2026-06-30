Así nació la historia de amor de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg

Natalie Pérez es de las actrices, cantantes y modelos argentinas de amplia trayectoria en televisión, música y teatro. Desde el éxito en Las Estrellas, pasando por obras de teatro, y hasta llegar a su carrera de solista, demostró sus talentos y creció en reconocimiento internacional, manteniendo su vida privada lejana de las miradas de los medios de comunicación y curiosos. Tomás Rottemberg es un productor teatral que pertenece a una de las dinastías empresariales más importantes del espectáculo argentino. Entre apuestas como Matilda y School of Rock, generó un nombre en la industria del teatro, y conoció a su actual pareja. La artista y el productor confirmaron su relación, que comenzó a través de dos momentos diferentes en su vida y del destino que buscó reunirlos.

Natalie Pérez, Tomás Rottemberg

Un desencuentro romántico y una apuesta años después: el comienzo del amor de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg

La historia de amor de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg tuvo más trabajo del destino que cualquier otra relación. La realidad es que se conocieron mucho tiempo antes de que comenzaran a salir, y todo por trabajo de José María Muscari. Sin embargo, y a pesar de las insistencias del director, el presente de la actriz y el productor hizo que ocurriera el desencuentro que los llevó a distanciarse por años. “Mi primo, José María Muscari, es muy amigo de Tomás y ya nos había querido presentar hace cuatro años y no habíamos matcheado... Yo justo estaba saliendo con alguien, él también. Después yo estaba con otro... Y no pasó...”, confirmó la propia Natalie en una entrevista.

Años más tarde, el destino y la sincronía jugaron un papel fundamental, y unieron sus caminos nuevamente en el ámbito teatral. El equipo de Rottemberg la contactó para que ella fuera parte de "Las cosas maravillosas", obra de teatro que él producía. "Empecé a verlo y a frecuentarlo y charlar. Y de repente dije ‘Ah, está re bueno, me gusta’", reveló la actriz en otra entrevista. En palabras de la propia Pérez, coincidieron en un momento en donde buscaban lo mismo, y tenían ganas de compartir un futuro juntos. Fue así que comenzaron a cosechar el amor y llegaron a la convivencia y confirmación pública.

La obra que unió a Natalie Pérez y Tomás Rottemberg

La confirmación del romance entre Natalie Pérez y Tomás Rottemberg

El romance entre Natalie Pérez y Tomás Rottemberg se dio en medio de rumores entre colegas y un bajo perfil que siguen manteniendo en la actualidad. Sin embargo, algunos de los actores que más transitaban el medio ya se habían enterado de la pareja, mucho antes de los medios de comunicación. Agustín "Soy Rada" Aristarán confirmó en Otro Día Perdido (eltrece) que él fue uno de los que presenció las primeras citas de ambos.

En frente de Pérez, y con ya el romance como una noticia, contó: "Una de las primeras veces que salieron, evidentemente a escondidas, estábamos festejando los 15 mil espectadores de “Chanta”, todo el equipo que los conocíamos a los dos. Ellos fueron a un lugar donde, claramente, no iba a haber nadie. Pero justo estábamos todos. No dijimos nada, pero él estaba muy nervioso". El romance se conoció públicamente cuando algunos medios de comunicación lograron tomarles fotos en una de sus salidas.

En octubre del 2025, asistieron juntos a ver el musical Next to Normal en Colegiales, y dejaron de esconderse, posando frente a las cámaras de la mano y muy enamorados. En redes sociales, aparecieron algunas postales disimuladas sobre viajes al exterior que compartieron, pero decidieron mantener en bajo perfil toda su intimidad. Linda Peretz, mamá de Tomás Rottemberg, reveló que le prestó un vestido a la actriz para un evento en el teatro y que aceptó contenta la relación de su hijo con Pérez.

Natalie Pérez, Tomás Rottemberg

El presente de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg: compañía laboral y bajo perfil mediático

La relación de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg sigue creciendo en la actualidad, lejana de las cámaras y las muestras de cariño en redes sociales, resguardando el bajo perfil mediático de ambos y la lejanía de la fama del productor. A pesar de eso, siguen compartiendo ámbito laboral, trabajando codo a codo en proyectos en común y apoyándose en los nuevos personales. Desde el comienzo de la relación, conviven en la misma casa, consolidando aún más su relación y con una buena relación con sus familias.

En febrero del 2026, y a unos meses de la confirmación pública, Pérez sorprendió el estreno de su nuevo álbum Casa, y estrenó una de sus canciones más románticas. "Una de mis canciones favoritas del disco. Febrero el mes del amor, me vino como anillo al dedo para regalarles esta canción ("Amor"). Para que se la apropien, para que la dediquen, para que la griten desde un balcón o la susurren al oído", escribió al momento del anuncio. Pero el día del estreno, compartió un collage de fotos con Rottemberg y decretó: "¡Está canción ya no es mía, es nuestra! ¡Gracias por tanto amor!".

La historia de amor de Natalie Pérez y Tomás Rottemberg comenzó con un desencuentro hace más de cuatro años, y una apuesta a lo inusual que resultó en uno de los romances más estables y menos mediáticos de los últimos años. Entre algunas postales y trabajos compartidos, siguen haciendo crecer su vínculo, mientras mantienen su reconocimiento dentro del mundo de las artes.

A.E