Sofía Zámolo reveló cuál fue su primer trabajo y qué hizo con su primer sueldo: “Vos tenés que capitalizarte de chiquita”

En una charla súper distendida en el streaming Somos Prende, Sofía Zámolo abrió el juego y repasó los momentos más divertidos, curiosos y sorpresivos de sus primeros pasos en el medio artístico y de la moda. La reconocida modelo compartió anécdotas imperdibles sobre su infancia, los desfiles tempranos que marcaron su camino y el destino sumamente inteligente que le dio a su primer dinero importante. Con un tono fresco, cercano y muy dinámico, Zámolo demostró que la disciplina, el trabajo duro y la visión clara para los negocios estuvieron presentes en su vida desde muy chica, con su madre como la gran consejera y guía detrás de escena en cada paso que daba.

Sofía Zámolo contó su debut con Ante Garmaz y en qué invirtió su dinero

Sofía Zámolo: Un debut insólito

El recorrido de Sofía Zámolo en el mundo de la moda comenzó a una edad en la que la absoluta mayoría de los chicos solo piensa en la escuela primaria, los amigos y los juegos de la tarde. Durante la entrevista, la conductora sorprendió a todos los presentes en la mesa al revelar cuándo y dónde dio su primer paso profesional frente a las cámaras.

“Lo primero que hice, miren a lo que voy, chicos: a los 7 años desfilé para Ante Garmaz, en la noche de Ante Garmaz en ATC”, contó entre risas y con total naturalidad sobre aquella experiencia en la televisión pública. A ese estreno tan precoz le siguieron otros hitos veloces dentro de la industria, como un desfile inolvidable a los 11 años en la costa de Pinamar para Roberto Giordano.

Ya en plena adolescencia, la exigencia dejó de ser un juego ocasional para transformarse rápidamente en una profesión a tiempo completo. A los 15 años arrancó de lleno en el modelaje formal, recorriendo estudios y pasarelas, y con apenas 18 tomó la valiente decisión de hacer las valijas, dejar su zona de confort y mudarse sola a la ciudad de París tras ser contratada por una importante agencia internacional.

El consejo de la mamá de Sofía Zámolo

Cuando en la charla del streaming le consultaron quién le administraba los ingresos en esa etapa de tanta exposición, vértigo y juventud, Sofía Zámolo reconoció el rol protector de su familia. “Mi mamá me acompañaba mucho en la parte económica, con la premisa de no gastar en estupideces”, explicó sobre los límites claros que le pusieron en casa.

Sofía Zámolo siempre siguió los consejos de su madre

Ese filtro y contención familiar dieron sus frutos exactos cuando llegó la primera gran suma de dinero. Lejos de derrochar en lujos pasajeros o gastos innecesarios, la modelo eligió apostar al futuro por recomendación directa de su madre. “Con mi primera gran suma me compré un terreno”, reveló con orgullo. A partir de esa vivencia personal, dejó una enseñanza contundente para las nuevas generaciones que empiezan a ganar su propio dinero: “Vos tenés que capitalizarte de chiquita”.

Para cerrar la anécdota y redondear su visión, reforzó su postura con una recomendación económica muy clásica y directa para todos los jóvenes que empiezan a facturar en la actualidad: “Muy bien, chicos, si alguien está ganando mucha plata ahora, compren ladrillos, inviertan en ladrillos; mamá me decía que el ladrillo siempre va a valer”. De esta manera, Sofía Zámolo dejó en claro que el éxito no solo pasa por las pasarelas, sino por saber construir un patrimonio sólido desde el primer día.