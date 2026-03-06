El dolor de Sofía Zámolo por la muerte de su amiga: "Duele en el alma"

Sofía Zámolo volvió a mostrarse activa en redes sociales tras varios días de silencio. En su reciente publicación, la top model explicó que su ausencia estuvo relacionada con el fallecimiento de una amiga muy cercana. Además, compartió un mensaje a corazón abierto en el que la despidió con emotivas palabras y expresó el profundo dolor que atraviesa.

Sofía Zámolo atraviesa un delicado momento personal: "El dolor de perder a una amiga es muy grande"

Sofía Zámolo atraviesa un momento muy doloroso en lo personal. A pocas semanas de haber recordado a su mamá al cumplirse cinco años de su fallecimiento, la modelo reapareció en las redes sociales para comunicar una triste noticia: la pérdida de una amiga muy cercana.

Mediante sus historias de Instagram, Sofía Zámolo despidió con profundo pesar a Florencia, una persona que fue muy importante para ella y su círculo más íntimo. La conductora contó a sus seguidores que estuvo ausente durante un tiempo porque se encontraba atravesando un doloroso momento personal. De hecho, sin explicar mucho más, decidió revelar que se debía a la muerte de su amiga.

Sofía Zámolo

"Bueno... acá estoy. Estuve desaparecida por varios días... pude compartir muy poco porque el dolor de perder a una amiga es muy grande", comenzó el texto con fondo negro que subió Sofía Zámolo su red social. Rápidamente, los usuarios decidieron acompañarla con sentidos mensajes para ayudarla a pasar esta difícil situación.

El doloroso posteo de Sofía Zámolo

El sentido mensaje de Sofía Zámolo para despedir a su amiga Florencia

Con palabras cargadas de tristeza y dolor, Sofía Zámolo expresó lo difícil que está siendo atravesar la pérdida de su amiga: "Perdimos a una gran amiga y duele en el alma". En este sentido, señaló que en las últimas horas pudo volver a conectar con su rutina pero que aún atraviesa el duelo. "De a poquito me voy reconectando, pero es muy irreal todo".

Luego, Sofía Zámolo escribió unas cálidas palabras dedicadas a Florencia y expone lo que está sintiendo tras su muerte. "Florcita de mi alma. Te amamos mucho amiga. Tenemos el corazón partido". Por último, a modo de despedida, manifestó: "Te vamos a recordar con toda la alegría y sentido del humor que tanto te caracterizaba".

De esta manera, Sofía Zámolo expuso en redes sociales el dolor que siente por la muerte de su amiga. A través de un texto compartido con sus seguidores, donde se mostró activa nuevamente, la presentadora aseguró que "es muy irreal todo" lo ocurrido y que "perder a una gran amiga duele en el alma". Su posteo, a sólo semanas después de haber recordado a su madre, no pasó desapercibido y generó una ola de apoyo por parte de los internautas.