Sol Pérez cautivó a sus seguidores con un tierno video junto a su bebé. Esta vez, la conductora compartió en cuenta de Instagram la madrugada que le vivió con su hijo Marco, que rápidamente se volvió viral por la simpleza y efectividad de la técnica que utilizó para volver a dormirlo.

Sol Pérez y su hijo Marco

Sol Pérez reveló la mejor técnica para dormir a su hijo Marco: "Lo bueno se comparte"

“5 de la mañana Marco despierto, sin poder dormirse. Yo: ‘Ya fue, pruebo esa técnica de Instagram’. Resultado: mi nueva técnica favorita”, escribió Sol Pérez junto a un video grabado con el monitor del bebé, donde se ve al pequeño acostado mientras ella le realiza suaves masajes en la espalda. El gesto, repetitivo y delicado, logró exactamente lo que buscaba: relajar al bebé hasta que conciliara nuevamente el sueño.

Lejos de grandes teorías o métodos complejos, la influencer apostó por una práctica sencilla que muchas madres y padres recomiendan en las redes sociales: el contacto físico como forma de calma. En las imágenes, el ambiente tenue y silencioso acompaña la escena, reforzando esa intimidad nocturna que tantas familias conocen bien.

Sol Pérez mostró su técnica para dormir a Marco

Fiel a su estilo, la conductora de Telefe decidió compartir el “hallazgo” con humor y complicidad, dejando en claro que, aunque no siempre hay manual para la crianza, a veces las soluciones más simples son las más efectivas. “Lo bueno se comparte”, pareció ser el espíritu detrás del posteo, que rápidamente generó interacción entre sus seguidores.

Entre los comentarios no faltaron las reacciones de su círculo cercano. Vicky Xipolitakis se sumó con un tierno “Son hermosos”, destacando la dulzura del momento, mientras que su pareja, Guido Mazzoni, también aportó su cuota de humor: “¡Increíble! Me tenté 5 a las 5 de la mañana cuando lo durmió así”, escribió, dejando ver que la escena no solo fue efectiva, sino también memorable dentro de la dinámica familiar.

De esta manera, Sol Pérez vuelve a mostrar con sus fanáticos de Instagram una faceta cercana y genuina de su vida, donde el amor y la paciencia parecen ser las verdaderas claves para atravesar las madrugadas con un bebé, Marco Mazzoni.